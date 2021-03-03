南韓公務員監守自盜！趁都更政策公佈前購7千坪地　欲詐賠償金謀利

▲韓國土地住宅公社職員趁都更計畫頒布前購入7千坪土地，圖為光明市、始興市交界處。（圖／翻攝自Naver Map）

記者羅翊宬／編譯

南韓即便經歷文在寅政府頒布25次打房政策，首都圈房價依舊連年飆升，居住正義實現成為亟待解決的課題，因此當局承諾廣興社會住宅，穩定市場住房供應，然而近期卻爆出韓國土地住宅公社（Korea Land and Housing Corporation, LH）14名職員藉由職務之便，趁政府頒布都更政策之前，先行以100多億韓元購入7000多坪土地，引起社會譁然。

根據《韓聯社》報導，公民團體「參與連帶與民主社會辯護師集會」（簡稱民辯）於昨（2）日上午召開記者會，其表示根據先前接獲的爆料資料，14名韓國土地住宅公社的職員於2018年4月至2020年6月之間，先向金融機構貸款58億韓元，再利用配偶與家人名義，以100億韓元購入京畿道光明市、始興市交界處的10筆7000坪土地，直到今年2月，政府頒布都更政策，將該地區劃入公共住宅腹地。

▲始興市果林洞、光明市鶴溫洞交界處被劃為新市鎮，該地區大部分為農業用地。（圖／翻攝自Naver Map）

經過調查，發現其中12人為韓國土地住宅公社現任職員、另2人已離職，其大部分負責首爾與京畿道地區住宅土地賠償業務。韓國土地住宅公社表示，已將12名職員調離現在職務，未來將全力配合監察院調查。

報導指出，14人所購入的土地在指定為新都市（新市鎮）前，是一片農地，未來若著手進入開發階段，其土地持有人將可獲得現金或土地賠償。公民團體「民辯」研判，14人恐怕早已得知該地將會被政府劃入新市鎮重劃區，藉職務之便全盤掌握賠償手段，直到政府將該地劃為新市鎮後，在土地上廣泛種植樹木，計畫藉此提高政府賠償金額。

「民辯」認為，這恐怕是公務人員藉職務之便犯案中的冰山一角。

▲南韓政府計畫在首爾市外圍規劃多個新市鎮，藉興建各種住宅來穩定房價。（圖／路透社）

根據南韓國土交通部資料，光明與始興交界地區，為政府所規劃的首都圈第3期新市鎮計畫之一，面積達1271萬平方公尺，預計將建設並供給7萬套住宅。

總統文在寅得知後，於今（3）日上午下令國土交通部、韓國土地住宅公社等相關攝事部門嚴正以待、著手調查。

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