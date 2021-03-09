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南韓公職人員「先知」炒地！趁都更前買7千坪地投資...農民氣瘋了

▲▼南韓LH公社職員涉事前購入都更土地，警方大動作進行搜查。（圖／達志影像）

▲南韓LH公社職員涉事前購入都更土地，警方大動作進行搜查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年房價持續飆漲，政府透過規劃新都市（新市鎮）大力興建公寓住宅，除可穩定供應住房需求，亦可分散過度集中於首爾的人口，不過卻有公民團體踢爆，韓國土地住宅公社（以下稱LH公社）有14名職員，早在政府正式公佈將光明始興交界地區納入第3期新都市計劃前，以100億韓元購入7000多坪土地，企圖取得現金或土地賠償，引起社會與民眾公憤。

眼見雪球不斷愈滾愈大，隸屬於中央政府部門的國土交通部、京畿道光明市廳、LH公社被專家指恐怕皆有相關公務人員涉案。對此，南韓國務總理丁世均（정세균）於昨（8）日親自指示成立政府聯合特別搜查本部，而警方也於今（9）日大動作展開偵查，前往位於慶尚南道晉州市的LH公社總部大樓進行扣押搜查。

▲▼LH公社總部大樓位於慶尚南道晉州市。（圖／達志影像）

▲LH公社總部大樓位於慶尚南道晉州市。（圖／達志影像）

南韓政府2月24日公佈將位於京畿道光明市、始興市交界處的1271萬平方公尺土地劃為新市鎮，並納入第3期新都市計劃中，成為該期計畫繼仁川桂陽、高陽昌陵、南楊州王宿、河南校山、富川大壯之後的第6座新市鎮。

根據《韓聯社》報導，京畿南部警察廳反腐敗經濟犯罪搜查隊於9日上午派遣67名偵察官進行偵查，其中包括LH公社總部大樓、位於京畿道果川市的LH果川義王事業本部、位於仁川的LH光明始興事業本部，其中果川事業本部有3名職員涉入本案，而光明始興事業本部則是促進該新市鎮建設的主要推手。

同時，警方也前往涉案的13名職員的住處進行搜查，並下令禁止出境。

▼警方前往LH公社果川義王事業本部，扣押相關文件資料。（圖／達志影像）

▲▼警方前往LH公社果川義王事業本部，扣押相關文件資料。（圖／達志影像）

▲▼農民聚集在LH公社總部大樓前，憤怒譴責相關職員炒地（圖／達志影像）

▲農民聚集在LH公社總部大樓前，憤怒譴責相關職員炒地（圖／達志影像）

另外，光明市廳有一名6級公務員A某涉嫌於去年7月，用4億3千萬韓元的價格，以自己與3名家屬共4人的名義共同購買京畿道光明市駕鶴洞793平方公尺的林地，該地被證實為光明始興新市鎮的預定地，不僅靠近水原－光明高速公路，且距高速鐵路KTX光明站僅約3公里，還緊鄰預計2024年完工的光明始興科技園區。

報導指出，A某購買該筆土地後，涉嫌擅自非法更改地目，附近居民證實10天以前，突然有人開著挖土機在2、3天以內將該地雜草與樹林一併剷除。

另外，國土交通部公務員、LH公社職員共12人選擇拒絕回應政府的調查要求，認為有損隱私。而國土交通部長卞彰欽（변창흠）也於9日下午在國會報告時致歉。

►南韓公務員監守自盜！趁都更政策公佈前購7千坪地　欲詐賠償金謀利

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