2歲女童活活餓死！DNA驚曝「外婆才是她媽媽」…生父仍成謎

▲ 2歲女童遭棄，6個月後才被發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚北道龜尾市發生一起詭異案件，一名年僅2歲的女童遭棄，長達6個月後被發現時早已活活餓死，引起社會公憤，近日案情竟有了驚人進展。DNA檢驗結果顯示，大眾普遍認為是女童母親的22歲金姓女子實際上根本不是她媽媽，女童名義上的外婆才是她真正的母親，而女童父親的身分也成謎。

綜合韓媒報導，22歲金女先前以女童母親的身分，被依謀殺罪嫌逮捕。但龜尾警察署11日說明，DNA檢驗報告顯示，金女並非女童生母；進一步取得女童48歲石姓外婆的DNA後確認，石女才是女童真正的母親，外界誤指為女童母親的金女實際上則是女童的姊姊。

初步調查顯示，金女一直以來都以為女童是自己的女兒。石女與金女受孕時間點相近，應是在自己的孩子出生後，與金女的孩子調換。金女真正的孩子目前下落不明，警方正進一步追查，並依拐騙未成年者罪嫌聲請羈押石女。

回顧案發當時，石女久久聯絡不上住在同棟大樓的金女，2月10日找上女兒家中，驚見女童已經身亡，趕緊報警，才發現金女去年8月便拋棄女童離家。石女11日出庭時則堅稱，孩子不是她生的，認為DNA檢驗結果有誤。

石女將女兒與金女的孩子調換的動機目前不明，案件卻又出現新的疑點。根據檢驗報告，女童的父親並非石女的丈夫。龜尾警方11日掌握石女外遇對象身分後，馬上將該男DNA送驗，未料該男也非女童生父。警方接著又鎖定石女一名男性友人，但他也不是女童父親。眼看案情陷入迷霧，警方預計針對石女深入調查，希望盡快掌握女童父親的身分。

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