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兩韓火藥庫超緊張！駐韓美軍司令曝今年「搬新武器」　南韓急撇清

▲▼美軍在韓半島上佈署薩德系統，計畫今年完成第3階段升級。（圖／達志影像）

▲美軍在韓半島上佈署薩德系統，計畫今年完成第3階段升級。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓美聯合軍司令、駐韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）於當地時間10日以視訊在美國聯邦眾議院軍事委員會的聽證會上表示，美國今年將在韓半島（朝鮮半島）內追加佈署2項研發中的彈道飛彈防禦系統能力。對於艾布蘭的發言，南韓國防部急忙撇清，表示美國並未有追加佈署飛彈防禦設備的計畫。

根據美媒《美國之聲》（VOA）等報導，艾布蘭10日在眾議院聽證會上表示，美國飛彈防禦署（MDA）目前正研發3項彈道飛彈防禦能力，其中1項已完成在南韓的佈署，而另外2項也計畫在今年以內加以完成研發與佈署，徹底改善美軍彈道飛彈防禦力量。

《韓聯社》分析，雖然從美國國防部與該則報導上，並未明確指出3項飛彈防禦系統與能力究竟為何，但是從脈絡上來看，其所指稱的「其中1項」應該是指目前佈署在南韓慶尚北道星州郡的「薩德系統」（戰區高空防禦飛彈，THAAD）。

對此，南韓國防部相關人士解釋，「韓美國防當局就佈署在韓半島的美軍戰力，目前維持相當緊密的合作體制，兩國從未協商追加佈署飛彈防禦設備。而就我方所知，目前美方也在追加佈署上毫無計畫。」

而根據韓媒《東亞日報》，在美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁計畫18日訪韓進行「2+2會談」前，駐韓美軍司令艾布蘭突然宣布美方將在韓半島上針對北韓（朝鮮）追加擴充飛彈攔截能力，顯示在制定對中國、對北韓政策與戰略，並應付北韓擴充軍武的同時，與同盟之間合作的重要性。

該則報導指出，駐韓美軍解釋，司令所指的並非是追加佈署新一套的攔截系統，而是在既有的薩德系統下分成3個階段進行更新作業，改良薩德系統與主要基地內「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）防空飛彈攔截系統，達到能與北韓新式武器KN-23戰術彈道飛彈、北極星系列的潛射彈道飛彈（SLBM）相抗衡的能力。

根據美國飛彈防禦署去年公佈的2021會計年度預算案，薩德系統第1階段的升級工作於2019年底完成，至於第2、3階段的升級工作則預計於2021年上半季結束。

►美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC

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