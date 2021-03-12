牙科診所雇密醫看診「借牌請款」　溢領健保費573萬下場曝光

▲桃園市郭姓牙醫2018年起雇用未取得牙醫執照的吳姓男子為患者看診，事後遭檢舉溢領健保署573萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓牙醫師在桃園開設牙醫診所，遭檢舉雇用牙醫系畢業卻未考取牙醫師資格之吳姓男子看診，再以黃姓牙醫師名義請領健保補助，自2018年起溢領573萬餘元遭檢舉，警方偵訊後依違反醫師法將郭、黃與吳男等3人移送桃檢偵辦，郭男等人坦承犯行，並繳回犯罪所得獲檢方緩起訴，但須另向公庫繳回220萬元；黃與吳男也獲緩起訴，但須分別繳回25萬與20萬元。

檢警調查，45歲的郭姓牙醫為某診所實際負責人，2018年2月起雇用31歲黃姓牙醫看診，後來又找到34歲之吳姓男子看診，但其自某大學醫牙醫系畢業後，至今未取得牙醫師執照，郭從2014年1月起至2016年1月起聘用吳為患者看診，從事洗牙、拔牙、補牙與根管治療等醫療業務行為，並由2名行政助理以郭之名義製作不實「保險對象IC卡回傳就醫紀錄明細表等業務文書供健保署審核，導致健保署承辦人員誤以為是郭幫患者看診，前後共支付診療費349萬餘元。

檢警還查出，郭在2017年另增設牙醫診所，2月起雇用黃姓牙醫，另外也繼續雇用吳姓男子為患者看診，從2017年2月至同年11月止，黃以每月3萬元代價借牌給郭，但實際並未從事看診工作，郭則指示行政人員比照之前方式，以借牌黃姓牙醫名義申請健保給付，總計前後共支付74萬餘元，黃姓牙醫後來排班看診，吳男看診均以黃之名義申請共計54萬餘元，總計2家牙醫診所向健保署溢領醫療費用為573萬餘元，因遭民眾向健保署檢舉，健保署人員訪查後查證屬實，案經法務部調查局桃園市調處將郭等3人移送桃檢偵辦。

桃檢查出，郭、吳、黃等3人坦承犯行，並有病患與健保請領等資料證據，桃檢認為3人已違反「醫師法」、詐欺等罪嫌明確，惟念料3人均無前科，且犯後坦承犯行，3人均獲得緩起訴，其中郭男已繳回573萬餘元犯罪所得，並須在緩起訴處分確定後6個月內向公庫繳交220萬元；吳男則需向公庫繳交25萬元，參加法治教育3場次；黃姓牙醫需繳交20萬元，參加2場次法治教育。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「黑人集團」要角暴力討債 3貧民被逼「自願賣賢」當奴工

►停車場巧遇前女友被討5000欠債 瘋狂騎士秒暴衝連她媽一起撞

►桃警「掃黑行動專案」 7天掃蕩竹聯+四海+天道盟36人到案