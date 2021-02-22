醫抓頭狠撞診療椅…6歲童看牙醫「嘴腫脹+瘀青」　恐怖畫面曝光！

▲6歲童看牙醫「嘴腫漲+瘀青」恐怖監視器畫面曝光。（圖／翻攝自hromadske）



記者張方瑀／編譯

烏克蘭一名母親日前帶6歲女兒去看牙醫，沒想到女兒走出診間後，整個嘴唇出現腫脹，身體也有不明的瘀傷，當時醫生表示嘴唇是打麻醉後女兒自己咬傷的。結果當她把照片po上網路後，卻有好幾名家長出面反應，自己的孩子去也遇到相同狀況。警方介入調出監視器後才發現，牙醫和助理竟用粗暴、強壓手段，逼迫孩子乖乖張嘴治療。

根據《hromadske》報導，烏克蘭一名6歲女童的母親維多莉亞（Victoria Melnychuk）日前帶著孩子到洛夫諾州一間牙醫看診，沒想到當女兒走出診間後，嘴唇卻出現不明腫脹，身體也出現瘀青，當時醫生表示，是麻醉後孩子自己不小心咬到，其餘則未多作解釋。

維多莉亞隔天帶孩子去別間醫院後發現，嘴唇上的傷口根本不是咬傷，她氣得將孩子的照片貼到網路上後，竟發現她不是唯一受害者。還有至少3名孩童的家長出面指出，他們的孩子看完牙醫後，手臂、脖子都出現不明瘀青，且看診時都被禁止進入診間，因此他們報警要求警察介入調查。

結果警察調閱監視器後發現，牙醫在看診時，助理會用整個身體壓住孩童，只要孩子不聽話亂動，醫生還會直接抓著孩子的頭猛力往診療椅上撞擊。而另外一段影片則是牙醫抱著一名女童，將她放在腿上後，又用力抓著她的身體猛甩。

不過，牙醫矢口否認對孩童施暴，目前全案已進入司法調查，依照烏克蘭《刑法》第125條故意造成輕傷罪，醫生很有可能面臨最高5.6萬赫夫納（約新台幣5.6萬元）的罰款，或是監禁5年、褫奪公權3年。

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