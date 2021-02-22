國安局女職員太粗心！2機密文件疑丟「碎紙機」　1動作獲緩起訴

▲國安局女職員將2份國家機密文件弄丟，遍尋不著疑誤入碎紙機，因積極尋找獲緩起訴處份。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

現年38歲任職國家安全局陳姓女職員，負責重要國際情報工作，豈料她竟弄丟經手2份國家機密文件，由於她怎麼都找不到，立刻向長官報告後仍一無所獲。經國安局告發後被依違反《國家機密保護法》移送法辦。檢方考量她積極尋找，且無前科犯後態度良好，處分緩起訴，支付公庫5萬元，並接受法治教育課程4小時。

據緩起訴處分書指出，陳女於2018年5月4日、25日分別經手2件列為「機密」等級的文件，並呈請國安局業管主管及副局長簽核後，機密文件紙本送回陳女處由她進行歸檔作業，豈料她於同年6月要處理歸檔事務時，卻驚覺這2份機密文件「好像不見了」，她立刻向長官報告，長官要她積極尋找，是否有被其他檔案夾卷或是其他人代收走，最後仍毫無蹤跡。

陳女到案表示，可能是自己使用碎紙機銷毀清稿文件時，也不小心一同將2份機密文件銷毀，又因時間長遠碎紙機也被清掉，公司也整修，仍找不到這2份機密文件。

檢方認為，該2份機密文件內容恐涉及國家安全情報來源或管道，倘若洩漏恐遭敵勢力掌握甚至利用，嚴重足以影響國家安全或利益損害，且不利和友好國家實質關係，但陳女竟因粗心導致遺失、毀棄，構成《國家機密保護法》過失遺失國家機密罪，應處1年以下徒刑。

檢方考量陳女發現遺失後立刻報告長官並相當積極尋找，且犯後態度良好，也並未造成實質損害，以緩起訴處分，期間為1年，向公庫繳交5萬元，完成法治教育4小時。

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