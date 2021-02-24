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牙助「貼心服務」讓人妻吃醋：服務那麼周到　3千人跪求老公照片

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻23日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，當日和老公一起去洗牙，結束後牙助跟老公講話，下一秒竟然抽2張衛生紙幫忙擦嘴巴，讓目睹全程的她超傻眼，「我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到！」結果文章公開不到一天，引來超過3000名網友按讚，留言卻通通歪樓，大家紛紛敲碗要求她公布老公的照片，「妳老公一定很帥」、「這證明了妳有眼光」。

▲牙助,牙科（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO不滿牙助對老公過於熱心。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，23日和老公一起去牙醫診所洗牙，結束後兩人一起坐在沙發等藥單，此時牙助突然跑來跟老公談論診所的LINE，下一秒又抽了2張衛生紙幫忙擦嘴巴，「X的，我傻眼！她竟然幫我老公擦嘴巴！我來不及反應，因為我看（到）傻眼！」

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原PO抱怨，當時老公已經下診療台，跟她一起坐在候診區等藥單，「我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到！還會幫病人擦嘴巴，是在哈囉！那是我老公耶！到現在還是很不爽。」

▲牙醫,診所（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO老公當時已經離開診療台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他網友看完原PO的抱怨，紛紛留言歪樓要求公開老公的長相，「這證明了妳有眼光」、「我覺得妳應該把妳老公的照片PO上來，我們再來評論」、「妳老公是否長得像金城武」、「妳老公一定很帥」；還有網友開玩笑表示，「牙齒突然疼了，方便告知診所在哪嗎？」

不過，也有當過牙助的女網友認為，這樣的行為的確有些超過了，「我之前當牙助，除非病病人還躺在上面，水噴到臉上才會幫擦，其他都抽個2張衛生紙給他們自己處理」、「身為牙助，我們上班的時候真的要小心情侶、夫妻，不能服務太周到，免得被瞪」。

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