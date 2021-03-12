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停車場巧遇前女友被討5000欠債　瘋狂騎士秒暴衝連她媽一起撞

▲桃園市徐姓男子去年8月間在桃園區某大樓地下停車場準備停車，卻碰上前女友與媽媽追討積欠5000元債務，徐惱怒之餘竟騎車衝撞母女，導致受傷倒地。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市徐姓男子去年8月間在桃園區某大樓地下停車場準備停車，卻碰上前女友與媽媽追討積欠5000元債務，徐惱怒之餘竟騎車衝撞母女，導致受傷倒地。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子去年8月間在桃園區某大樓地下停車場準備停車時，碰上前游姓女友與其媽媽，游女向其追討5000元借款，徐男惱怒之餘竟騎車衝撞，導致母女都受傷倒地，事後報警提告；徐男偵訊時否認犯行，辯稱是母女碰觸其左手，導致離合器放開才不小心衝撞2人，檢方檢視監視畫面認為徐是卸責之詞，12日偵結依傷害罪嫌將徐男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，20歲的徐姓男子與游姓女子曾是男女朋友關係，後來因故分手，去年8月31日晚間22時50分，徐騎車返回桃園區某大樓地下停車場準備停車時，碰上游女與媽媽，游女向徐追討5000元之借款，雙方發生糾紛，未料，徐竟騎車衝撞2人倒地，其中游女有腹壁擦傷、下背、骨盆挫傷與右膝擦傷；媽媽則有腹壁、下背與骨盆等處挫傷等傷勢，母女2人隨後驗傷報警提告。

檢警偵訊時，徐男否認犯行，辯稱當時游姓女子與媽媽碰到他的左手，導致離合器放開才不小心衝撞2人，他是不小心的；游女與媽媽在警訊中則指證歷歷，聲稱徐男是故意騎車衝撞2人，並有醫院驗傷診斷證明，警方則提供現場監視畫面光碟截圖與照片佐證，足見徐男基於傷害犯意而騎車衝撞母女，檢方認為犯行明確，徐男否認係事後卸責之詞，不足採信，偵結依傷害罪嫌將徐聲請簡易判決處刑。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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