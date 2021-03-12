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清垃圾捲入抽水機全身絞碎亡！北市水利處長涉2罪　她哀慟說話了

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府水利處齊姓技工去年因哈格比颱風造成豪雨，他前往八仙抽水站視察、清淤，不慎落水失蹤。不料卻被捲入攔汙柵，屍首分離慘死。事後水利工程處長陳郭正遭控未考量技工職業安全，涉嫌違反職業安全衛生法、過失致死罪。士林地檢署偵結，認為他與齊姓技工妻子達成和解，予以1年緩起訴處分，向公庫支付1萬元。

去年8月3日颱風哈格比掠過台灣東北角，強度為中颱，氣象局也更發布全台16縣市發布豪雨特報，導致大量樹枝及落葉堆積在位於北投區承德路七段的八仙抽水站攔污柵前進水池口，造成抽水站水位上升，北市工務局水利處緊急啟動抽水站3部抽水機機組及3部撈污機運轉。

▼台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水失蹤。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水失蹤。（圖／記者黃彥傑攝）

時任水利處陳姓處長，因沒有考量機械的掃除、上油、檢查、修理、調整可能有危害勞工可能，卻讓齊姓技工中午12點22分前往清除撈污機時，但因未停止機器運轉，導致齊姓技工遭撈污機耙齒撞落攔污柵內，流入抽水井遭1號抽水機吸入，遭抽水馬達葉片多重切割導致死亡，案經台北市政府勞動局移送偵辦。

檢察官審酌陳郭正事後坦承犯行態度良好，並與齊姓妻子達成和解，並願意賠償其損害，齊姓妻子也不願提出告訴，士林地檢署偵結，予以陳郭正1年緩起訴處分，向公庫支付新台幣1萬元。

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