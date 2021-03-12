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「黑人集團」要角暴力討債　3貧民被逼「自願賣賢」當奴工

▲桃園警分局11日在桃檢指揮偵辦下，在桃園區某當舖查獲陳姓男子為首暴力集團涉嫌暴力討債，警檢查出，陳男（後二）是「黑人集團」成員之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局11日在桃檢指揮偵辦下，在桃園區某當舖查獲陳姓男子為首暴力集團涉嫌暴力討債，警檢查出，陳男（後二）是「黑人集團」成員之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局報請桃檢指揮偵辦暴力討債集團，檢警查出在桃園區開設當鋪的陳姓男子利用當鋪為掩護，私下卻從事放款不法行為，月息高達11至20分不等之高利貸，對無力償還被害人即暴力相向，甚至逼迫簽下「不還錢就逼迫至對岸賣腎還債」或是強迫工作還債切結書，迫使被害人到處躲藏，11日中午檢察官指揮警方攻堅當鋪，將陳與5名當鋪成員逮捕到案，並查扣電腦、帳冊等物證，偵訊後依恐嚇取財等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局11日在桃檢指揮偵辦下，在桃園區某當舖進行攻堅拘捕行動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局11日在桃檢指揮偵辦下，在桃園區某當舖進行攻堅拘捕行動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今年農曆春節前發生黃姓男子遭竹聯幫弘仁會成員擄人勒贖案，黃男疑因賭債糾紛被擄走，據傳支付高達5100萬才獲釋，但警方與黃姓被害人均嚴詞否認，據稱黃是「黑人家族」成員之一，事發後也是「黑人家族」居間協調，警方即針對該列管幫派積極蒐報相關不法事證。

▲桃園警分局11日在桃園區某當舖進行攻堅，順利拘捕陳姓男子等6人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局11日在桃園區某當舖進行攻堅，順利拘捕陳姓男子等6人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局偵查隊日前接獲線報，「黑人家族」成員之一的37歲的陳姓男子，以開設當鋪為掩護，卻私下從事收放款，月息更高達11至20分，對無力還款被害人施以暴力脅迫，還逼迫簽下還不了錢同意「到對岸賣腎」或「接受（強制）工作」切結書，至少有3名以上被害人無力還債到處躲藏，警方經長期監控蒐證，報請桃檢檢指揮偵辦。

▲桃園警分局11日在桃園區某當舖進行攻堅，拘捕陳姓男子等6人到案，並查扣電腦、當票與帳冊等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局11日在桃園區某當舖進行攻堅，拘捕陳姓男子等6人到案，並查扣電腦、當票與帳冊等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

11日中午12時許，桃園警分局配合保安大隊特殊任務小組，手持搜索票至桃園區某當舖攻堅，順利將陳男與5名當鋪成員拘捕到案，現場查扣當票、帳冊電腦等證物，偵訊後依恐嚇取財等罪嫌移送桃檢偵辦。

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