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桃警「掃黑行動專案」　7天掃蕩竹聯+四海+天道盟36人到案

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，查獲竹聯幫成員楊姓男子等12人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，查獲竹聯幫成員楊姓男子等12人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑警大隊配合警政署執行「掃黑行動專案」，從本月3日至10日在全市掃蕩黑幫，其中包括刑大偵四隊、中壢、八德、楊梅等分局針對黑幫堂口、分會等進行重點掃蕩，總計7天查獲竹聯、四海與天道盟等幫派查獲5件36人到案，起獲非制式手槍3把、子彈、大麻與安非他命、毒咖啡包等證物，均移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警局指出，這項專案由市警局刑警大隊統籌規劃，共計動員警力1025人次，執行臨檢處所共258處，向桃園地院聲請搜索票8張、拘票26張，檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟首要目標及成員計5件36人到案，起獲非制式手槍3把、子彈12顆、手機3支、二級毒品大麻、安非他命共10.1公克、三級毒品K愷他命11公克、毒咖啡包11.2公克與其他毒品原料半成品40.59公斤等證物。

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，竹聯幫成員楊姓男子率眾砸毀被害人轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，竹聯幫成員楊姓男子率眾砸毀被害人轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

主要查獲內容如下：

一、刑大偵四隊檢肅竹聯幫楊姓男子等12人，楊男為竹聯幫信堂成員，以中壢地區為堂口，以販賣新興毒品、笑氣以牟取不當利益。警方查出去年3月間在中壢車站前超商，因旗下幫派成員與被害人口角糾紛與債務糾紛，得知被害人住處，林指揮幫派成員持刀械、棍棒前往予以毆打，致其身體多處成傷，另因幫派成員與其他被害人調解債務糾紛，涉嫌毆打被害人及其友人，還砸毀其車窗，本月向桃檢察報請指揮偵辦，並向地院聲請拘票與搜索票將楊男等人查緝到案。

二、八德警分局檢肅竹聯幫董姓男子等5人到案，該集團以竹聯幫信堂成員董姓男子為首之詐騙集團，專以幫派力量吸收未成年少年為成員，集團曾在前年11月假冒公務機關名義向被害人詐騙得手65餘萬元，經警方長期蒐證，本月3日將董男為首之幫派成員共5人查緝到案。

三、八德警分局檢肅天道盟正義會成員游姓男子等4人到案，游姓男子為天道盟正義會成員，前年成立「鐵家幫行動組」自命為組長，同年9月間率手下前往被害人住處，以球棒、木棍、石塊等砸毀車輛；同年10月，手下與桃園某養生館內人員有糾紛，游男指揮成員持棍棒砸毀養生館門窗桌椅，警方於本月5日將游男等4人查緝到案。

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，查獲四海幫海壢堂母姓男子率成員痛毆被害人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局配合警政署執行「掃黑行動專案」，查獲四海幫海壢堂母姓男子率成員痛毆被害人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

四、中壢警分局檢肅四海幫海壢堂成員母姓男子共8人到案，中壢警方針對四海幫海壢堂成員母姓男子，旗下眾多成員在桃園中壢與龍岡地區暴力討債、勒索、械鬥等不法行為。母男與被害人因債務糾紛，便率集團成員攜棍棒於去年4月中旬至被害人家中恐嚇、要脅交出財物。警方專案小組於8日將母男與成員共8人查緝到案。

五、楊梅警分局檢肅天道盟正義會游姓會長共7人到案，天道盟正義會游姓會長在中壢區經營中古車行，因與被害人有財務糾紛，曾遭被害人率眾砸毀車行，游心有不甘，教唆旗下成員於今年1月下旬在路上強行攔下被害人車輛，持棍棒與電擊棒將被害人拖出車外毆打，經警方蒐證後在本月8、9日查緝共7人到案。

►「即日起，我退出老化黨。」

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