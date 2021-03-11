　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中捷運警察隊正式揭牌　45警肩負18站安全

▲▼台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

▲台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線3月25日將恢復試營運，歷時1年多籌備，負責捷運安全的台中捷運警察隊11日舉行揭牌典禮，45位遴選菁英警察將擔負起18站的綠線安全。台中市副市長陳子敬表示，希望捷警隊可以強力防制治安事件發生，確保市民安心搭乘捷運，平安順利返家。

台中市長盧秀燕日前宣布捷運綠線將在本月25日至4月23日重啟試營運，4月25日正式通車。台中捷運警察隊歷經1年多的籌備，今天上午舉行揭牌典禮。副市長陳子敬、警察局局長楊源明、交通局局長葉昭甫及中捷公司董事長林志盈等人共同主持揭牌，現場多位貴賓參與盛會，全場氣氛熱絡，為台中捷運寫下歷史新頁。

▲▼台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

▲▼副市長陳子敬、警察局長楊源明等人到場剪綵，並參觀捷警裝備。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

副市長陳子敬表示，台中捷運綠線（烏日文心北屯線）橫跨北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，連結市中心及台中高鐵，全程16.71公里，共計18站，由沿線6個分局（第二、第三、第四、第五、第六、烏日分局）負責治安轄管。為強化捷運安全維護，特成立捷運警察隊，該隊隊部設置於捷運舊社站共構行政大樓5樓，有效提升行政效率與強化勤務派遣效能。

▲▼台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

他表示，捷運警察隊配置警力45名，從300多位報名甄試的警察中，挑選出45名經驗豐富、反應機敏的優秀員警。獲選者也先前往台北市捷警隊及中捷公司實習，執勤技能嫻熟，有效精實捷運警察隊陣容。

另外，有鑒於台北捷運發生無差別殺人攻擊案件，嘉義發生鐵警遭襲死亡案等。為確保乘客及執勤員警安全，捷警隊員警執勤除攜行一般警用裝備外，另配備包括電擊槍、氣動式捕捉網、防（彈）韌衣、防暴叉等特殊裝備，加上編排雙警執行捷運車廂安全維護，並針對重要站體編排守望崗勤務，強力防制治安事件發生，確保每一位市民安心搭乘捷運，平安順利返家。

鐵灰色實穿百搭


【更多新聞】

我逃個屁啊！怕酒測不過上演警匪追逐：沒超標呆了　趴地吃12罰單

台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死　最毒老大求處死刑

闖鄰居家玩狗遭咬「持鋁棒猛擊」　米克斯8天後死亡！記仇男被訴

ET快訊
快訊／秦偉涉性侵3女　「再加4年」確定被關7年8月
同居31年男友癌末！侯佩岑母提分手「還給元配」　缺席喪禮還拿
快訊／高雄民宅驚見屍塊！民眾後陽台見「染血完整腳掌」
快訊／馬志玲弟爆炒股！拉抬翻倍誠創股價　檢調33路大搜索
國二女水壺遭灌「硼砂」！暴瘦8KG　同學竟喊：死好
罔腰假孕「腰」言惑眾　衛福部今宣告結案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「更生烤雞王」鑽漏洞狂刷6328萬挨告　提還款「分期數十年」遭拒

騷擾彩券行姊姊狂要錢　失控男11度大鬧西門町！胸部撞警又被逮

快訊／新莊女銀行前併排違停　女騎士撞上再波及5機車全身傷

快訊／秦偉涉性侵3女！「刑期再增加」確定被關7年8月

妙齡女接「郵局客服」來電慌了　警霸氣接過來講：我是警察...

北市警大執法！2周逮7黑幫首惡　查獲改造槍枝、毒品21公斤

板橋爛醉阿北騎腳踏車自摔撞車　酒測一直盧...遭強制保護管束

起火前爺爺突然肚子餓！孝孫急出門買宵夜　拎著回家卻悲見焦屍　

快訊／高雄民宅驚見屍塊！民眾後陽台見「染血完整腳掌」嚇傻

買賣鑽石引殺機！他被砍一刀掏槍「擊斃助陣男」遭判16年

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

「更生烤雞王」鑽漏洞狂刷6328萬挨告　提還款「分期數十年」遭拒

騷擾彩券行姊姊狂要錢　失控男11度大鬧西門町！胸部撞警又被逮

快訊／新莊女銀行前併排違停　女騎士撞上再波及5機車全身傷

快訊／秦偉涉性侵3女！「刑期再增加」確定被關7年8月

妙齡女接「郵局客服」來電慌了　警霸氣接過來講：我是警察...

北市警大執法！2周逮7黑幫首惡　查獲改造槍枝、毒品21公斤

板橋爛醉阿北騎腳踏車自摔撞車　酒測一直盧...遭強制保護管束

起火前爺爺突然肚子餓！孝孫急出門買宵夜　拎著回家卻悲見焦屍　

快訊／高雄民宅驚見屍塊！民眾後陽台見「染血完整腳掌」嚇傻

買賣鑽石引殺機！他被砍一刀掏槍「擊斃助陣男」遭判16年

婚變台塑長孫傳3年…麻衣罕見發聲2字！　發文時間藏暖心

台中預售拋售潮來了！團購客急出脫　 專家估將現「窒息盤」

英女皇親遞「橄欖枝」和談　下令禁王室公開討論「膚黑說」

「更生烤雞王」鑽漏洞狂刷6328萬挨告　提還款「分期數十年」遭拒

《上流》韓智賢性感露小蠻腰　熱舞影片曝光⋯粉絲敲碗女團出道

原本明星賽想耍一下　陳將双看到劉耕宏大肌肉嘆「給他們秀好了」

台股一舉攻克萬六　分析師：資金轉進價值低估股

騷擾彩券行姊姊狂要錢　失控男11度大鬧西門町！胸部撞警又被逮

工研院AI科技助攻農漁產品　取得全台第一張國際認證

國民黨抨擊「高雄慶記之都」麵包師傅也有槍　警：刑案破獲六都第3

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

台版賭神慢32年　男戴顯影眼鏡出千遭毆

男大生愛上妹！帶回家5次搞大肚

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

才剛控被婆婆咬傷　前空姐縱火燒夫

台中港埠路12日祭空棺　家屬提醒：敬請避開此路段

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

高雄「工地女神」對鏡頭一笑…網瘋喊：戀愛了

屏東男喝飲料…4.5cm小鮑魚「滑入喉嚨」噎死

更多熱門

相關新聞

提打擊犯罪3大要點　陳其邁：查槍從優敘獎

提打擊犯罪3大要點　陳其邁：查槍從優敘獎

高市近日來接連發生不少起重大治安事件，市長陳其邁針對維護治安、打擊犯罪做出指示，期盼市民能安心！10日深夜11點多更親自趕赴新興分局參與勤教，除了慰勉同仁執勤辛勞外，也不忘提醒指示幾點項目，對辛苦的警察同仁表達感謝與肯定。

天道盟「為愛網內互打」　基隆警掃蕩逮6人

天道盟「為愛網內互打」　基隆警掃蕩逮6人

警局長指示高雄治安要有感　保大威力路檢緝2毒抓5人

警局長指示高雄治安要有感　保大威力路檢緝2毒抓5人

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

關鍵字：

捷運警察揭牌綠線台中

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

福原愛出遊高帥男起底！

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面