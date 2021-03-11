台中捷運警察隊正式揭牌　45警肩負18站安全

▲台中捷運警察隊正式揭牌。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線3月25日將恢復試營運，歷時1年多籌備，負責捷運安全的台中捷運警察隊11日舉行揭牌典禮，45位遴選菁英警察將擔負起18站的綠線安全。台中市副市長陳子敬表示，希望捷警隊可以強力防制治安事件發生，確保市民安心搭乘捷運，平安順利返家。

台中市長盧秀燕日前宣布捷運綠線將在本月25日至4月23日重啟試營運，4月25日正式通車。台中捷運警察隊歷經1年多的籌備，今天上午舉行揭牌典禮。副市長陳子敬、警察局局長楊源明、交通局局長葉昭甫及中捷公司董事長林志盈等人共同主持揭牌，現場多位貴賓參與盛會，全場氣氛熱絡，為台中捷運寫下歷史新頁。

▲▼副市長陳子敬、警察局長楊源明等人到場剪綵，並參觀捷警裝備。（圖／台中市政府提供）



副市長陳子敬表示，台中捷運綠線（烏日文心北屯線）橫跨北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，連結市中心及台中高鐵，全程16.71公里，共計18站，由沿線6個分局（第二、第三、第四、第五、第六、烏日分局）負責治安轄管。為強化捷運安全維護，特成立捷運警察隊，該隊隊部設置於捷運舊社站共構行政大樓5樓，有效提升行政效率與強化勤務派遣效能。

他表示，捷運警察隊配置警力45名，從300多位報名甄試的警察中，挑選出45名經驗豐富、反應機敏的優秀員警。獲選者也先前往台北市捷警隊及中捷公司實習，執勤技能嫻熟，有效精實捷運警察隊陣容。

另外，有鑒於台北捷運發生無差別殺人攻擊案件，嘉義發生鐵警遭襲死亡案等。為確保乘客及執勤員警安全，捷警隊員警執勤除攜行一般警用裝備外，另配備包括電擊槍、氣動式捕捉網、防（彈）韌衣、防暴叉等特殊裝備，加上編排雙警執行捷運車廂安全維護，並針對重要站體編排守望崗勤務，強力防制治安事件發生，確保每一位市民安心搭乘捷運，平安順利返家。

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