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提打擊犯罪3大要點！陳其邁：警查獲槍枝、改造工廠從優敘獎

▲▼ 市長陳其邁參與新興分局勤教 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市長陳其邁參與警分局勤教提出三大要點。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高市近日來接連發生不少起重大治安事件，市長陳其邁針對維護治安、打擊犯罪做出指示，期盼市民能安心！10日深夜11點多更親自趕赴新興分局參與勤教，除了慰勉同仁執勤辛勞外，也不忘提醒指示幾點項目，對辛苦的警察同仁表達感謝與肯定。

陳其邁提出的三大要點包含，第一、警察同仁執行臨檢丶路檢等各項作為，「自身安全」為第一要務，最重要。第二、對於不法槍枝丶地下改造槍械工廠，希望警察局能以成立專案方式加強查緝並向上溯源，對於績效卓著單位丶人員，市府一定從優從重獎勵，當警察最有力的後盾。第三、警察一切作為均應以市民安居樂業為主要任務，對於近期發生重大治安事件，均能迅速破案，保障市民生命及財產安全，對此表達對警察同仁的感謝與肯定。

新興分局為淨化治安，昨日深夜至凌晨也針對轄區易滋事場所，規劃區域性閉鎖式擴大臨檢勤務，同時規劃場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行，同時結合保五警力，共計出動警力16車67人次，展現警方執法強度、威信，以維護社會秩序，保障安全環境。

高雄警察局長黃明昭也重申警方全面加強「肅槍溯源」，並針對高風險家暴對象落實查訪，提高見警率並採路檢、巡邏並行等方式，另就易滋事場所實施守望、特定營業場所採取強勢臨檢、不良幫派組織掃蕩等強力作為，對於各項不法、暴力事件絕對零容忍，為提供市民更安全的生活環境盡最大心力，打造宜居城市。

▲▼ 市長陳其邁參與新興分局勤教 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市長陳其邁參與警分局勤教提出三大要點。（圖／記者黃子倩翻攝）

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高雄陳其邁新興分局勤教要點警察

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