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我逃個屁啊！怕酒測不過上演警匪追逐：沒超標呆了　趴地吃12罰單

▲▼男子疑酒駕心虛，不顧警察攔查加速逃逸，上演警匪追逐。（圖／翻攝臉書社團「龍井之美」）

▲男子疑酒駕心虛加速逃逸，警匪追逐後遭警察攔下壓制。（圖／翻攝臉書社團「龍井之美」）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子9日騎機車載王姓友人，疑似闖紅燈遭員警上前攔查，擔心自己會酒測超標的他竟加速逃逸，與烏日、清水分局警察上演警匪追逐，最後在龍井遭攔被壓制。結果，林男萬萬沒想到，酒測僅測得些許酒精反應，不用開罰，但卻因自己13次違規行為，得吃上12張罰單，這下賠大了！

有網友昨日在臉書社團「龍井之美」PO文指出，「到底發生什麼事？清水跑到龍井最後警車來是清水分局，不是烏日分局」。只見3名制服警察騎3台機車，攔下一輛機車後，將2名男子壓制在人行道上。隨後又來一輛警車，只是地點在龍井，卻來清水分局的警車，讓民眾議論紛紛，不知是抓什麼壞人。

▲▼男子疑酒駕心虛，不顧警察攔查加速逃逸，上演警匪追逐。（圖／翻攝臉書社團「龍井之美」）

▲▼網友發現現場在龍井，卻來了清水分局警車，不知是抓什麼壞人。（圖／翻攝臉書社團「龍井之美」）

▲▼男子疑酒駕心虛，不顧警察攔查加速逃逸，上演警匪追逐。（圖／翻攝臉書社團「龍井之美」）

原來，清水分局沙鹿分駐所所巡佐童榮智、警員陳彥融巡邏時，在沙鹿區沙田路與光華路發現28歲林姓男子騎機車載同年齡王姓男子，高速闖紅燈往龍井方向急駛。後方有烏日分局龍井所員警騎警車尾隨在後。童、陳兩員立即加入尾隨，追至龍井區沙田路5段，成功將該輛機車攔下，命對方趴下受檢。

據了解，林姓男子疑因酒後騎車，擔心被警方查緝送辦，才加速油門逃逸，過程中從龍井區逃往沙鹿區，再從沙鹿區逃回到龍井區沙田路。經警方酒測後，酒測值未超標，並未開罰。

但交通違規部分，林男騎機車在龍井、沙鹿連續闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、不服稽查取締，總共13次違規，開出12張罰單，每個行為分別可開罰600元至5400元，警方將逕行舉發。

警方表示，兩分局執行巡邏勤務員警，跨轄區共同合作實施攔截圍捕，發揮團隊打擊犯罪默契之精神，展現出維護轄區民眾安全的治、交安作為。

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