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社會 社會焦點 保障人權

闖鄰居家玩狗遭咬「持鋁棒猛擊」　米克斯8天後死亡！記仇男被訴

▲▼小黑狗咬死眼鏡蛇 看門有功。（圖／洪姓網友提供使用）

▲醉男偷闖鄰居家逗玩黑狗遭咬傷，竟拿球棒猛打，最後死亡。示意圖，非當事狗。（圖／洪姓網友提供使用）

記者李忠憲／台中報導

謝姓男子酒後見鄰居葉男家門沒關，偷跑進去跟他們飼養的黑色米克斯「粉圓」玩，不慎遭咬傷。他竟懷恨在心，趁葉男外出時再闖入，拿球棒猛擊粉圓頭部，過程全遭監視器錄下。謝男雖否認打狗，但事證明確，台中地檢署偵結，依違反《動物保護法》等罪嫌將他起訴。

起訴書指出，謝姓男子與葉姓男子為鄰居，知道葉男家中養有一隻黑色米克斯母狗「粉圓」。他2020年9月14日中午酒後經過葉男家時，發現大門沒關且粉圓在1樓客廳，竟趁葉男在樓上，客廳只有失智的葉男父親，闖入逗摸粉圓，2分鐘後離開。他5分鐘後再度進到葉男家找粉圓玩，卻不慎遭咬傷，隨即離去。

心生怨恨的謝男在路旁發現葉男幾分鐘後就出門買午餐，竟然再度闖入葉家，從隨身包包內拿出小鋁棒，猛力朝粉圓頭上敲擊數下後離開。葉男返家後，發現粉圓倒地，頭上有撕裂傷，趕快將牠送醫縫合傷口。經調閱家裡的監視器，發現竟是謝男所為，立刻報警，而粉圓本身有慢性心臟病、肝腫瘤、腎上腺腫瘤，因遭謝男攻擊加劇惡化，同月21日死亡。

謝男雖坦承有進入葉男家客廳，但否認有毆打狗，辯稱他是去鄰居家串門子，從頭到尾都沒離開監視器範圍，並不是侵入住居；他很喜歡毛小孩，只是拿球棒嚇狗，沒有真打，怎可能虐待動物。

檢警從葉家拍攝的監視器影片中，發現謝男確實有進入他家客廳拿球棒毆打粉圓。經台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所動物法醫，10月6日出具的解剖初步報告也指出，初步認定粉圓因慢性心臟病、肝臟腫瘤、腎上腺腫瘤致死，但不排除因為謝男攻擊行為，引發粉圓原有疾病加劇導致死亡。

中檢據此認定，謝男涉犯《刑法》侵入住居、毀損及《動物保護法》故意傷害動物等罪，依法將他起訴。

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