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屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

▲潮州警分局竹田派出所警員劉靖寧、劉家豪會同消防人員破門救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局竹田派出所警員劉靖寧、劉家豪會同消防人員破門救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男子與女友發生爭吵，一時想不開緊閉門窗，企圖燒炭，警方獲報趕往救援 ，呼喚未有回應，緊急聯絡其父返家及消防人員破門救人，將蜷縮於床且還有意識的他，緊急送醫治療，其父很感激警方及消防人員積極救援。

潮州警分局竹田派出所警員劉靖寧、劉家豪於日前巡邏勤務時17時30分許，接獲民眾報案稱其友人將大門深鎖，擔心他會想不開尋求警方協助，警方立即趕赴現場查看，發現屋內李姓男子已將大門反鎖無法與其溝通，立即請報案的友人通知李男其父親返家開門。

期間警方於屋外不時聞到燒焦的味道，且現場多次呼喊李男皆無應門，於是立即通報119 消防隊前來協助破門，而其父也此時及時趕回會同警消一同破門進入屋內，發現他蜷縮於房內床上，現場濃煙密布，尚有意識，立即將屋內窗戶全部打開，讓濃煙疏散，並協助消防人員將他帶至屋外協助送醫

經警方了解李男與潘女雙方因發生爭吵，所以才會一時想不開；同破門進入屋內，發現李男已蜷縮於房內床上，現場濃煙密布，警方見李男尚有意識，即時將屋內窗戶全部打開，將濃煙疏散，並協助消防人員將李男帶至屋外協助送醫，李男父親對警方能積極處理救援案件，並即時通報破門順利將李男從鬼門關救回，表示感激不盡。

潮州分局長黃國源除公開表揚搶救的同仁慰勉其辛勞外，呼籲民眾對於自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可以透過和好友聊心事或生命線專線1995、安心服務專線0800-788-995、關老師等服務，紓解自己負面的情緒的管道，千萬不可有輕生念頭，切勿因一時的情緒變化，而做出讓人扼腕之事，如此不僅害了自己，也會傷了親友的心。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

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