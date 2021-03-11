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台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死　最毒老大求處死刑

▲▼桶屍案主謀回鄉後，自掏腰包數萬元致贈里民救濟金，還曾獲頒感謝狀。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中地檢署偵結雙桶屍命案，徐德益等7人起訴，徐遭求處死刑。（圖／台中地檢署提供）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署偵辦男子徐德一雙桶屍命案，11日偵結，徐男等人因與16歲蔡姓少女有糾紛嫌隙，竟殺害她後裝桶棄屍；他另又因為詐騙土地案件，遭黃姓男子指認，竟糾眾殺害黃男裝桶棄屍。檢察官依殺人等罪嫌將徐德益等7人提起公訴，建請法院對徐男求處死刑。

起訴書指出，現年35歲男子徐德益本身從事土地買賣、貸款，2017年時與年僅15歲的陳姓少女交往，並於2016 年雇用25歲男子王閔正工作。王男與16歲蔡姓少女交往，徐男因此邀約蔡女在他手下工作。

蔡女與王男同居後，發現徐男會指派男友從事不法工作，常阻止他參與，徐得知後十分不滿。另外，陳女自認遭蔡女欺負，2人長期相處不睦，加上王男與蔡女交往期間，不滿蔡女藉由起乩方式騙取金錢，隔年4月打算跟蔡女分手。

假釋中的徐男當時考量陳女只有15歲，且陳女家人通報失蹤，徐擔心蔡離去後遭她報復，向警方報案檢舉而影響假釋；徐男又受他人之託，辦理苗栗縣卓蘭鎮的土地出售，但已將應交付款項花光，徐等人決定殺害蔡女，以便向委託人推稱遭她捲款潛逃。

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲▼蔡女（上）遭殺害裝桶藏放在徐男家中，黃男（下）則埋在苗栗山區。（圖／台中地檢署提供）

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

徐德益邀2017年5月間跟王閔正等人在住處飲酒，蔡女因不勝酒力至房間休息，徐、王、陳女見蔡女進房間，立刻尾隨進入，徐、王先壓制蔡女，再由陳女與王男持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐再以剪刀刺向蔡女胸口，並旋轉攪動剪刀，再以菜刀反覆割劃頸部致蔡女死亡。3人在和手將蔡女屍體送膠帶包裹後裝進藍色大型塑膠桶內，先搬到彰化埋在農地內，再載往徐男位於台中豐原老家藏放。

徐男在2018年初因辦理放款認識26歲林宥廷及48歲張集喬，張因友人介紹得知男子黃秋淵的友人何男要辦理土地貸款，張便將貸款案介紹給徐承接，何男將貸款文件交付徐後，徐竟將土地出售得利。何男發現受騙，對徐男等人提出詐欺告訴。

黃男與徐男2019年5月間到台中地檢署開庭，徐認為黃的證詞對自己不利，與陳女、林宥廷、王閔正、張集喬，及20歲童睿明、21歲趙子真、20歲宋文達等友人，共謀殺害黃男。同年6月5日上午，黃男前往地檢開庭時，由趙男負責監看黃男動靜。他發現黃男離開時，就通知王等人開車尾隨，王先下車上前向黃佯稱何男要找他泡茶，黃上車後立即被控制行動。

一行人抵達張經營的養狗場後，由宋男以甩棍毆打黃，徐當場指示要將黃處理掉，由張將毒品海洛因裝入針筒交給趙，趙持針筒朝黃頸部注射後，林再持改造手槍朝黃頭部射擊，當場死亡。徐德益等人將黃男屍體裝入橘色塑膠桶，並倒入水泥粉以膠帶封住桶蓋，載往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林掩埋。

台中地檢署認為，徐德益等7人涉犯殺人、遺棄屍體、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將它們提起公訴；徐德益求處死刑，陳女則移送少年法庭審理。

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