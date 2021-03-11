孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

▲東港分局林邊分駐所警員劉智佳、陳凱翌募集物質幫助王家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從事臨時工的屏東縣林邊鄉王姓男子及妻子收入微薄，但工作收入一半用在母親醫療費用，日前母親不幸病故，支付了喪葬費用並扶養一未成年稚子，生活陷入困頓，東港警分局林邊分駐所員警獲悉，結合地方慈善團體救助，並主動協助其紓困並轉介張榮發基金會申請急難救助金，盼能助其度過難關，讓他及其妻很感動。

東港分局林邊分駐所警員劉智佳、陳凱翌2員，於日前執行勤務時，得知轄內一位王姓居民生活突陷困境，經主動發起善舉結合林邊鄉慈善團體前往關懷慰問，深獲民眾肯定及讚許。



46歲王男從事臨時工，其妻在檳榔攤打工，還有一位兒子未成年，需要撫養，但收入微薄；其母生前受心血管疾病之苦長期往返醫院，夫妻已將收入一大半支付在母親的醫療費用，母親日前病故，必須支付喪葬費用，又要扶養兒子，生活陷入困境。

林邊分駐所警員劉智佳、陳凱翌2員獲悉，結合林邊鄉育德關懷協會善心人士提供的愛心生活物資前往慰問，給予打氣鼓勵，並主動協助其紓困並轉介張榮發基金會申請急難救助金，幫助他們度過難關。

分局長林文煜肯定劉、陳兩員發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及時結合善心人士關懷弱勢家庭 ，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。

►Her今天推出「SK-II青春露230ml＋全效活膚潔面乳120g」超級組合原價8460元，特價4788元