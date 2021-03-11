鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

文／中央社台北10日電

北京當局將出手修改香港選制，落實「愛國者治港」之際，被視為習近平智囊的學者鄭永年日前說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的愛國者治理，「現在我們就缺少這樣的人」。

中國全國人大11日將決定授權人大常委會出手修改香港選舉制度，落實中國官方日前新宣示的「愛國者治港」原則。

鳳凰網9日發布對香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年的專訪。香港2019年爆發「反送中」抗爭後，他曾提出香港應該要完成「二次回歸」，從制度上「再造」香港，深獲北京肯定。

鄭永年說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的「愛國者治港」，這樣比較具體一點。否則的話，那些「假忠誠」的也有，如果光是表一個態，那是很簡單的，但是要解決實際問題，還是要看能力。

鄭永年強調，「能力問題並不是一個簡單的問題，他要懂香港，他要懂祖國內地的政策，他要把香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決」，那麼「現在我們就缺少這樣的人」。

他指出，現在香港有兩個結構性的問題，一個是經濟結構的問題，香港的金融業有多大程度上跟香港的市民無關？香港市民可以炒股，但是這些金融業的發展有多少的好處能讓香港的普通居民獲益？這不僅僅是香港問題，美國也是一樣，金融業越來越發達，社會財富分配差距越來越大，香港也是這樣的。

第二，香港的民生經濟主要還是住房問題。之前，前特首董建華試了，後來包括現在的特首林鄭月娥，她開始的時候也是想要去學新加坡，這個思路不錯，但是一旦要實施起來，其他的既得利益又反對。在香港，不僅僅是現在房地產的這些大資本，還有環保團體都反對，這個也很難落實。

▲北京透過改革香港選制，確立愛國者治港。（圖／路透社）



鄭永年認為，香港無論是金融也好、房地產住房問題也好、專業服務業這些就業問題如果能放到整個大灣區裡面來解決，這並不難。

他提出「培養愛國者」，就是要解決香港人的民生問題。用孟子的話來說，就是「有恆產者有恆心」，沒有恆產，哪有恒心？愛國者要結成廣泛的統一戰線，要更多的人來愛國，那麼就要解決他們的問題。

親中的文匯報9日晚先在官網轉發鄭永年上述專訪內容，今天又發文強調，要落實好「愛國者治港」原則，愛國只是基本的必然要求，「過硬的治港能力」正是完善選舉制度後面臨的最大考驗。

文章說，要扭轉香港整體利益被「攬炒分子」騎劫的局面，治港的「愛國者」必須要有政治判斷能力。

文匯報並引述全國港澳研究會副會長劉兆佳表示：「近年政府膽識不足，做事怕被批評反對，現時有中央撐腰，應挺起胸膛做事。」

文章還引述行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，香港特區實行以行政長官為核心的行政主導體制，行政長官作為治港者，不僅要確保行政機關順利施政，也要和立法會不同政黨有效溝通合作，向司法機關說明「一國兩制」下的憲制安排，聆聽市民聲音，還要在必要時向國際社會解說部分議題等，因此「十分考驗和需要協同合作的能力」。

香港現任特首林鄭月娥的任期即將在2022年6月30日屆滿，預期下任特首選舉將在同年3月登場。

林鄭月娥近日接受中國環球電視網專訪時說，她目前的工作時間表是未來12個月內必須完成所有工作，沒有表明是否爭取連任。