「國安不穩定性大」　習近平：全軍要隨時做好準備

▲中共建政70周年，習近平在天安門廣場閱兵 。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」召開期間，中共總書記習近平9日出席人大解放軍和武警部隊代表團全體會議，他強調「當前我國安全形勢不穩定性不確定性較大」，要求全軍「做好隨時應對各種複雜困難局面的準備」，和實現「十四五」時期國防和軍隊建設良好開局，以優異成績迎接中國共產黨建黨100週年。

大陸全國人大十三屆四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議9日召開，習近平繼出席內蒙古、青海等代表團會議，強調綠色發展、脫貧議題後，今日下午前往解放軍和武警代表團組會議，關心國防建設議題。大陸國防部長魏鳳和、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成等人出席與會。

▲中共解放軍積極推動強軍、現代化軍隊建設目標。（圖／CFP）

據《央視》報導，在辛毅、齊虎廣、肖冬松、王輝青、王啟繁等6位代表分別發言後，習近平表示，要深刻領會黨中央和中央軍委決心意圖，聚焦實現建軍100年奮鬥目標，緊緊圍繞我軍建設「十四五」規劃佈局謀劃和推進工作。

習近平說，要堅持以戰領建，加強戰建統籌，抓緊推進戰略性、引領性、基礎性重大工程，加快打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系。要增強責任感、緊迫感、主動性，把我軍建設年度計劃安排的各項工作往前趕，確保早日落地見效。

習近平還提到，要發揮科技對軍隊建設的作用、紮實推進國防和軍隊改革、作好人才工作、加強戰略管理、推進現代資產管理體系建設等。

習近平最後強調，「當前我國安全形勢不穩定性不確定性較大，全軍要統籌好建設和備戰關係，做好隨時應對各種複雜困難局面的準備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。」

根據兩會期間發布的財政預算報告顯示，2021年，中國大陸國防支出為1兆3553.43億元人民幣（約合5.8兆元新台幣），經計算後，增加幅度約為6.8％，較去年6.6%微幅上升。

另按政府工作報告內容，中共今年將聚焦建軍百年奮鬥目標，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，全面加強練兵備戰，統籌應對各方向各領域安全風險，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，優化國防科技工業佈局，完善國防動員體系等措施。

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▼習近平9日下午在出席十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／取自央視）