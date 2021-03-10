落實「愛國者治港」　人民日報鋭評：港選舉制度非改不可！

▲大陸官媒《人民日報》指出，香港選舉制度已經到了「不得不改、非改不可的地步。」 （圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

正在北京召開的全國人大會議將就完善香港選舉制度作出決定，香港社會各界日前也紛紛表態力挺，支持落實香港新選舉制度。大陸官媒《人民日報》發表鋭評指出，「鞋子合不合腳，自己最清楚。」從反送中事件來看，香港選舉制度已經到了「不得不改、非改不可的地步。」

《人民日報》銳評指出，香港現行的行政長官和立法會產生辦法，主要內容都是30年前由基本法確定的。但隨著社會政治形勢的變化，一些制度缺陷逐步浮現，特別是「修例風波」以來，漏洞暴露得更加凸顯。

▲香港反送中事件。（圖／路透社）

銳評稱，從立法會選舉來看，功能團體選舉日益向「分界別的直接選舉」演變，偏離了代表業界利益、表達團體訴求的初衷。再比如，區議會在行政長官和立法會產生過程中分量很重，導致原本非政權性的區域組織變成「攬炒派」政治惡鬥的場所。之所以存在這些漏洞，說到底是「愛國者治港」原則沒有從制度設計上真正得到落實。

這些漏洞給香港社會造成了哪些危害？鋭評表示，利用選舉制度漏洞「登堂入室」的反中亂港分子，一些反中亂港分子和境外反華勢力沆瀣一氣，充當「亂港遏中」馬前卒。今日之香港社會爭拗不斷、撕裂加劇，社會日益政治化、激進化，一些重大發展議題在反中亂港分子破壞下遲遲得不到落實，「香港選舉制度已經到了不得不改、非改不可的地步。」

▲中外媒體高度關注，人大針對港選舉制度草案的最後決議結果。（圖／路透社）

鋭評強調，總結經驗教訓，及時完善制度，是世界各國的慣例。香港選舉制度的完善，既要充分保障香港公眾的民主權利，又要切實維護國家主權、安全、發展利益；既要尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又要切實維護中央對香港的全面管治權；既要保證各類選舉的公正、公平、公開，又要切實有效阻止反中亂港分子、境外反華勢力的政治代理人進入特區政權機關。實現這樣的目標，沒有先例可循，也絕非簡單照搬或者套用外國選舉制度就能做到，必需根據香港社會的實際情況來有序推進。

最後，鋭評出，鞋子合不合腳，自己最清楚；制度好不好，關鍵要看是否符合實際，能否促進香港繁榮穩定。從全國人大公佈的決定草案有關說明來看，賦予選舉委員會更大職能、擴大社會均衡有序的政治參與，是完善香港選舉制度的重要思路。這既能確保「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，香港需要的不是空洞的形式民主，而是適合實際的好制度。