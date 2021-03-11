　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

▲▼2021兩會,2021人大,大陸全國人大,人民大會堂,兩會維安。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021全國人大會議今閉幕。（圖／記者陳政錄攝）

本報訊

全國人大會議11日閉幕，預料會以極高票數通過有關改革香港選舉制度的《決定》草案。港區人大代表昨已分組審議草案修改稿，全國人大常委譚耀宗日前透露，草案只有數頁紙，僅提出原則性做法，未有具體提及立法會議席分布。 

消息指，草案文本在修改後並無大改動，只就特定名詞加上定義，據悉中央亦傾向日後立法會參選人需要從選舉委員會5個界別中，均取得若干提名才能入閘，換言之日後民主派人士要參選入閘難度將會大增。

全國人大會議11日閉幕，綜合各方消息，會上將只會通過完善香港政制的原則性決定，不會涉及具體內容。今次做法與去年人大出手制定《港區國安法》一樣，先由全國人大「扑槌」，再授權人大常委會訂立具體細節。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲北京修改香港選舉制度，確認愛國者治港。（圖／路透）

消息指，來屆立法會議席將由現時70人增至90人，地區直選議席料由35席減至20席，同時重新引入選舉委員會界別，並成最大戶佔40席。同時立法會參選人需獲得新一屆選舉委員會委員五大界別提名才能入閘。至於參選人須在五界別各取得多少提名票，才能「入閘」，則暫時未有明確訊息，可能須待人大常委會提出的具體方案揭盅。

政圈盛傳，人大常委會最快於今月底召開會議，屆時將會提出改善香港選舉制度的具體方案建議。

全國人大常委會副委員長王晨在人大開幕式上介紹草案時表示，要重新構建和增加賦權選舉特首的選舉委員會，繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，並賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員和直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，亦要修改《基本法》附件一及附件二，但不會涉及修改《基本法》正文。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
經痛坐博愛座被阿姨嗆：妳滿55歲了？　長髮妹答18字秒閉嘴
前空姐潑汽油燒老公！　夫全身80%燒傷搶救中　
快訊／空姐才控婆婆咬人　今住家火警夫妻嚴重燒傷
翡翠水庫竟藏「台灣亞特蘭提斯」　庫底沉睡35年揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

「愛她，不愛她的都到此為止」　莊凌芸媽媽悲痛：偶爾以為只是一場夢

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

快訊／今天＋0！指揮中心無臨時記者會　國內累積978例確診

檢舉達人滿街跑「老司機曝對抗心法」！違規項目前5名是這些

唐湘龍被控肇逃回應了　「當下沒聽到聲音」、一定負責任到底

苗栗車站新女廁！「晚上天井變鏡子」抬頭看光光　超蠢設計網呆了

不需更換整支手機！蘋果新維修方案拯救iPhone 12後玻璃破碎

台灣美國商會新任執行長　魏立安接任

炒泡麵＋半熟厚蛋！高雄深夜美食　熱壓吐司酥脆、咬下爆起司瀑布

「藝人上節目都在瞎扯」把觀眾當白痴！　曹西平長文揭娛樂圈黑暗

鳳梨「坐牢4年」人生逆轉！　曝下步億萬目標：能用筆賺誰想拿刀槍

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

董娘PO文控老公不回家　害股價兩天暴跌19%

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

男偷埋水管被抓包　殺鄰居1女2童

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

包道格：拜登以模糊方式來安撫中國

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱驚呆

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

更多熱門

相關新聞

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

北京當局將出手修改香港選制，落實「愛國者治港」之際，被視為習近平智囊的學者鄭永年日前說，能不能實現「愛國者治港」，還是需要有能力的愛國者治理，「現在我們就缺少這樣的人」。

政協閉幕　通過「反獨促統」政治決議

政協閉幕　通過「反獨促統」政治決議

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

中國人行：普惠小微貸款增30%以上

美軍示警大陸攻台　學者曝動機

美軍示警大陸攻台　學者曝動機

人民日報鋭評：港選舉制度制非改不可！

人民日報鋭評：港選舉制度制非改不可！

關鍵字：

國安法香港選舉改革兩會2021兩會

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

搭機驚見「女神級空服員」！逆天長腿超犯規...IG曝光

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面