海基會30年／九二共識和它的起源　辜汪會談奠定兩岸破冰基礎

▲財團法人海峽交流基金會成立滿30年。（圖／記者張一中攝）

記者魏有德／台北報導

海基會今（９）日成立滿30年，主要負責與大陸協商、交流及服務在陸台灣民眾，期間與大陸海協會簽訂近40項協議及修正文件，在兩岸政治分歧的環境下，成為人民往來及政府溝通的橋梁。兩岸能達成諸多協議，關鍵在於1992年舉行的香港會談，雙方分別以「一個中國，各自表述」及「九二共識」為立基點，而後促成新加坡舉行的「辜汪會談」，代表著兩岸關係正式破冰。

▲「九二共識」被大陸認為是兩岸恢復來往的基礎。（圖／翻攝國台辦微博）

隨著2016年蔡英文勝選、民進黨全面執政，「九二共識」是否存在成為兩岸官方互信往來最大隔閡，導致兩岸關係進入「冰河時期」，至今仍無解套之方。海基會在任期間最長的董事長辜振甫曾在回憶錄《勁寒梅香》提到，九二香港會談時，兩岸代表曾就「一個中國」的解釋及涵義進行多次討論，「會談沒有具體結論。」

辜振甫認為，在新加坡舉行的第一次辜汪會談能獲得突破性的成果，關鍵在於就「一個中國」的原則上，雙方得以「各自表述」其內涵，同時，為順利建立兩岸協商管道機制，政治上的爭議僅暫時擱置，問題並沒有實質解決。

▲《兩岸關係40年歷程》新書發表會。（圖／記者魏有德攝）

對於九二香港會談所產生的「共識」，時任大陸海協會副秘書長的孫亞夫在2020年出版的新書《兩岸關係40年歷程》裡，也有一篇近3500字的敘述，從海協會成立、台灣國統會「一個中國涵義」決議到「香港商談」過程，將「九二共識」產生的背景，從大陸的角度詮釋。

書中提到，「如何表達堅持一個中國原則的態度」成為雙方於1991年北京商談後的最大分歧，海基會不願與海協會共同表達堅持一個中國原則的態度，直至台灣「國家統一委員會」做出「關於一個中國涵義」的決議，作為海基會的基本立場。

因此，海基會對於「一個中國」從不能談轉為可以談，進而在1992年的香港會談中，雙方分別提出5種文字表述，在未達成一致意見的情況下，海基會再提出3種口頭表述方案，並建議「以口頭聲明方式各自表述」作為結論。

香港會談結束後，海基會與海協會數度透過函文對於「一中原則」表述方式來回溝通。書中提到，海協會函件附有海基會第8種表述方案（口頭表述雙方雖堅持一個中國原則，但對一個中國的涵義，認知各有不同），意在將此案做為彼此可接受的共識內容，成為正式函件中的文字記載。

▲大陸海協會前副會長孫亞夫。（圖／記者魏有德攝）

香港工作性會談及此後的文件往來，大陸認為是「雙方經過協商達成了共識」，也是「九二共識」產生的依據，同時，海基會堅持的口頭表述不同立場，也就是「一個中國，各自表述」的基本原則。

兩岸目前因「九二共識」陷入僵局，隨著時空背景變換，無論在經濟或民間人員流動上，皆和30年前的情況截然不同。海基會的功能停滯多年，民眾期待的不因只是換了執政黨後才有突破空間，還需要政府端出實質上的解套良方。