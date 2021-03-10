10年內海平面再升10公分速侵國土　暖化傷台灣「番薯變香蕉」

▲全球暖化造成冰山融化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

溫室氣體將熱量集結到大氣中，進而導致溫度升高、海平面上升、生態系統受到破壞以及更加惡劣的天氣。學者指出，全球海平面不斷上升，台灣國土面積將不斷縮小，未來恐怕從「番薯變香蕉」，各界需要正視這件事情。

中研院地球科學所兼任研究員汪中和向《ETtoday新聞雲》記者說明，目前每年海平面平均上升0.4公分，從1993年到現在已經上升9公分，預估10年後大約2030年，海平面將繼續上升10至20公分，一直到2050年，大約會上升半公尺。

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汪中和嚴肅的說明，「海平面上升的速度絕對不會停了，也只會越來越快」，雖然現在無法明確地預估精準的上升數據，因為還要觀察未來的暖化速度，但是可以知道的是，這個世紀結束，全球還平面將上升1公尺，而屆時台灣附近海域將上升2公尺。

汪中和分析，台灣附近海域海水溫度比較高，因此熱膨脹比較明顯，台灣更應重視溫室效應引發的影響，「番薯變香蕉」不是不可能，當南極大陸消融後，台灣的影響越來越大，整個國土面積將損失很多。

汪中和建議，未來應積極進行都市改造，發展低碳城市，並把易受海平面上升影響的沿海城市，遷移到將來不會受影響的地區，政府應超前部署，進行遷村、遷社區等工作，避免災害實際發生時，陷入手足無措。