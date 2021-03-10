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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美印太司令示警「陸6年內攻台」　 學者：做最壞打算爭取軍費

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

▲美國新政府上任、大陸全國兩會召開，台灣議題成為中美競合關係的焦點之一。圖為中共解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國印太司令部司令戴維森示警，台灣是中國大陸實現「取代美國領導地位」目標前的野心之一，威脅6年內就可能顯現，引發熱議。但軍事評論員張競受訪直言，此言論是基於軍方立場，以便獲得最多資源，不代表美國整體政策；大陸涉台學者李振廣說，可關注此類言論是否發酵，影響美對中、對台決策。

據《中央社》報導，戴維森於當地時間9日，出席聯邦參議院軍事委員會，他說，中國大陸期望取代美國領導地位，片面改變區域現狀，台灣是實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年，甚至6年內就可能顯現。他還說，美方為台灣提供專業協助，提高防禦能力，印太司令部也會定期提供台灣漢光演習方面的協助，派出觀察員了解台灣國防、演習活動等，深化雙邊關係。

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

該言論是否折射美國政府對台政策立場？中華戰略學會研究員張競受訪時示，美國印太戰區指揮官於國會聽證會發言，係依據其情報部門所作研判與推估，不是靠著任何魔法水晶球去預知未來，而情報研判向來就是做最壞打算（worst case scenario），以便去獲得最多資源，採取最好準備因應措施。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣說，這或許代表美國軍方的一種想法，但從當前的美國總統拜登、美國政府對台灣問題的判斷來看，「還沒有這樣的言論」。所以他也認為，戴維森的發言，更多的是一種遊說必要，以爭取美國國會的軍費支持。畢竟「軍方不太可能判斷天下太平，而是要做好最壞情況下的準備」，說得更嚴重也有可能。

張競進一步強調，假若真是擔心此種發言成真，那是本身缺乏歷史感所致，當戰爭認真準備時，誠意面對往往會讓歷史轉向。他說，美國與中共在朝鮮半島曾經血戰，最後還是能走向和解建交，國共內戰打到死去活來，最後還是能在九二共識前提下，雙方坐下來進行事務性協商，簽署二十幾份協議；所以只要有心就能獲取和平，絕對不會走到歷史發展之死胡同。

但張競亦感嘆指出，假若為維持本身能夠永久執政，不斷挑動兩岸緊張，藉由衝突激化情勢，來進行政治動員催出選票並轉移民眾不滿焦點，到最後必然能夠心想事成走向戰爭衝突。

李振廣受訪時提醒，雖此類言論目前不代表美國整體政策立場，拜登政府也不像川普政府那樣激進，下一步仍應關注言論是否發酵，進而影響中美關係。

值得注意的是，在大陸召開全國「兩會」期間，大陸國防部發言人吳謙也公開發言表示，「中國必定實現完全統一，任何人任何勢力都無法阻擋」，重申大陸「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」的立場。在針對外部勢力干涉的強硬措辭上，被認為是因應美國上屆政府頻頻對台軍售，所作出的表態。

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