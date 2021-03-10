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成為解放軍害怕的「豪豬」　美專家：台防禦力面臨空窗期

▲魚叉飛彈,魚叉反艦飛彈。（圖／翻攝wikiwand）

▲魚叉反艦飛彈。（圖／翻攝wikiwand）

記者任以芳／綜合報導

美國前總統普去年批准出售台灣陸射魚叉反艦導彈等多項主要武器，打算讓台灣像「刺蝟」般難攻，也被評為是「豪豬」（porcupine）戰略。對此，美國知名航太與軍事記者大衛．艾克斯（David Axe）認為，台灣方面預計2025年只能先拿到魚叉導彈發射車，之後魚叉導彈抵台時間會更晚，拖越久將會影響岸基魚叉實際部署時間，防禦戰略恐怕會有好幾年的空窗期。

據《網易軍事》報導指出，川普政府去年軍售台灣提供「魚叉」反艦導彈系統等多達七種主要武器系統，寫下罕見一次對台軍售規模紀錄，《彭博》（Bloomberg News）當時指出，這些武器純屬防禦性質，是逐步向「刺蝟」或「豪豬戰略」轉變的一部分；這種戰略將使台灣強化其防禦能力，同時阻止中國大陸的攻擊。

艾克斯在《福布斯》（Forbes）刊文指出，中國大陸每年的軍費開支約在台灣的25倍，即便台灣這幾年也向美國購買F-16戰機、M-1戰車、甚至積極進行潛艦自造，但大陸在龐大的經濟實力加持下，其常規武力的確大幅勝過台灣，台灣也難再寄望「境外決戰」等防禦戰略。

艾克斯聲稱，台灣去年的「聯合戰區級模擬系統」曾推算，若要擊敗大陸，台灣可能要準備超過1200枚反艦導彈的防禦陣線，可擊沈數百艘的入侵艦隊。

▲▼三軍聯合火力打擊實彈射擊-海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊-海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）

艾克斯提到，台灣國防部副部長張哲平則說去年曾表示，台灣現階段的反艦導彈數量，恐怕無法阻止大陸軍艦，因此台灣才會規劃24億美元購置400枚岸基魚叉導彈，與台軍自制的「雄風二型」、「雄風三型」、舊型魚叉導彈等，組成1200枚反艦導彈的防禦陣線。

針對美國蘭德分析師哈羅德認為美國賣給台灣的魚叉導彈，能夠挺過大陸的首波攻擊，艾克斯則認為，台灣獲得魚叉導彈發射車的時間，可能要等到2025年，而獲得魚叉導彈會拖更晚，除了會影響岸基魚叉實際部署的時間，最重要的是，台灣在成為解放軍害怕的「豪豬」前，防禦戰略恐怕會有好幾年的空窗期。
 

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