陸政協閉幕　通過「高度警惕台獨、推進統一」政治決議

▲大陸全國政協十三屆四次會議閉幕，以壓倒性票數通過各項議程。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協十三屆四次會議10日下午閉幕，會上表決通過常委會工作報告、政治決議等4項議程。於政治決議的涉台內容中，重申今年度政府工作報告中，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動的論述，強調堅持「一個中國原則」和「九二共識」。

大陸全國政協主席汪洋在閉幕式上發言強調，今年是中國共產黨成立100周年，也是實施「十四五」規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。

汪洋說，人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增强「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去，把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步作出積極貢獻。

▲大陸全國政協十三屆四次會議閉幕，汪洋發表講話。（圖／CCTV）

10日下午召開的全國政協十三屆四次會議閉幕式，共涵蓋4項議程，包括表決通過關於常務委員會工作報告的決議、政協十三屆三次會議以來提案工作情況報告的決議、本屆提案審查情況的報告、本屆大會的政治決議等。以出席人數2087人計算，除第二項出現2票反對外，其於議案均以零星棄權，幾乎全面性的贊成票通過。

在政治決議中的涉台部分，重申今年度政府工作報告中，堅持一個中國原則與九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動的論述，並提到要加強和台港澳同胞、海外僑胞的聯繫。在涉港澳方面，提到落實愛國者治港原則 ，推進一國兩制實踐行穩致遠。

汪洋最後致詞時表示，「國之大者」就是責之重者。站在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點上，使命召喚、責任在肩。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，大力發揚「三牛」精神，積極投身全面建設社會主義現代化國家偉大實踐，不斷推進專門協商機构建設和人民政協事業發展，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。

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