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蓬佩奧抗中挺台出名　卸任後期待首次訪問台灣

▲▼蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

前美國國務卿蓬佩奧任內大力批評中共、力挺台灣，在台灣獲得讚賞，許多人盼望他能訪台。蓬佩奧今天接受中央社專訪時對此表示期待，並說他將努力推進美國的自由，未來將持續奮戰很長一段時間。

蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年4月接下國務卿一職。任職近3年期間，他積極聯合歐亞盟友對抗中共，制裁侵害香港與新疆人權自由的中共官員以及在美從事大外宣的中共官媒毫不手軟，堪稱是中共的「頭號敵人」。

面對台灣，蓬佩奧多次公開支持台灣國際參與，也不只一次譴責中共對台軍事恫嚇。為了讓美台往來更無阻礙，他在卸任前夕解除雙方長年交往限制，不只引來中共官媒環球時報「喪心病狂」的批評，也在卸任當天遭中共宣布制裁。

由於他鮮明抗中友台立場，蓬佩奧卸任後，不少人開始討論他是否可能訪問台灣。對此，蓬佩奧今天接受中央社視訊專訪時表示，他不便評論他可能訪問或不會訪問哪些地方。

不過，未曾到過台灣的他補充說：「若哪天有機會造訪那裡（台灣），會是很棒的事，我會真的很享受，那會是很令人享受的事（a real treat）。」

除了卸任後在國際間的活動之外，對於57歲的蓬佩奧未來在美國政壇的發展，也有不少揣測。

他1月底卸下國務卿職務之後轉往智庫發展，目前在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）擔任傑出研究員。但依照蓬佩奧過去曾擔任聯邦眾議員、中央情報局（CIA）局長的資歷，及他目前在共和黨內的分量，智庫被認為只是他的暫時棲身之處。

蓬佩奧於總統拜登（Joe Biden）1月20日上任後隔天，在推特寫下「1384天」，引人好奇。1384天後是2024年11月5日，恰好是美國下一次總統大選的日期，蓬佩奧4年後可能角逐總統大位的傳聞因此不脛而走。

記者今天問他是否確實有此計畫，他未置可否，只說2024「太遙遠」，他這一生雖曾為多年後的未來做計畫，但後來結果都不一樣。他也說，自己一直很幸運，獲得國家的善待。

蓬佩奧指出，他所參與過的奮戰以及在川普政府所做的工作，他都放在心上，也深深在意這些事。未來他將辛勤工作，確保這些想法能持續推進，而這勢必涉及2022年的期中選舉。

他說，他會看未來幾年事態的發展，如果萬事俱備，他會盡一切努力促進美國的自由，這是他深深在意的事。他說：「我會在這場奮戰中待上很長一段時間。」

至於目前這段期間的計畫，蓬佩奧表示，他會寫點東西，會與智庫同事合作，也會為全球宗教自由做點事。他也笑稱，在他失心瘋決定在2010年參選眾議員之前，有很長一段時間是經營小公司，因此他也希望看看有沒有他可能增添價值的商業機會。

蓬佩奧1963年12月30日生於加州橘城（Orange），是義大利移民的第3代後人，高中時代曾是籃球校隊的前鋒，1986年以第一名從西點軍校畢業，在軍中曾任戰車排排長和戰車中隊維修官，1991年退伍時官拜陸軍上尉。

1994年，蓬佩奧獲得哈佛大學法學博士學位，之後曾在華府擔任律師，1998年與3位西點軍校同窗合夥買下堪薩斯州的3家飛機零件製造廠，合併創立塞爾航太公司（Thayer Aerospace）。他在2006年賣掉股份，4年後首次參選聯邦眾議員，便以近6成的得票率當選，連任3屆之後，於2017年1月獲川普任命為中情局局長。

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