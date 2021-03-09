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品嚐桃園在地好咖啡　邱俊銘邀您體驗半日遊

▲品嚐桃園好咖啡，咖啡小達人報您知。（圖／邱俊銘提供）

▲良美農場青農陳瑄錡種植的咖啡豆。（圖／邱俊銘提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市近年來，全力推廣休閒農業及農事體驗，成果漸豐。市府副秘書長邱俊銘表示，由於咖啡族日增，咖啡豆需求大，龜山楓茶米休閒農業區有許多農戶種植咖啡樹，其中良美農場青農陳瑄錡，種植的咖啡樹都是品種很好的橘波旁、黃金豆和一般的阿拉比卡，現在正是咖啡豆採收時節，農場提供咖啡體驗半日遊，歡迎預約！

▲品嚐桃園好咖啡，咖啡小達人報您知。（圖／邱俊銘提供）

▲良美農場種植的咖啡樹，正是咖啡豆採收時節。（圖／邱俊銘提供）

邱俊銘由龜山區前鄉長呂學記等人陪同，日前參訪良美農場，聽取青農陳瑄錡解說咖啡豆從採收到烘培，有關咖啡豆的品種和生態與加工方式，並動手體驗從咖啡果實到手中一杯咖啡的過程，開心的說：只要半天就可以成為咖啡小達人！

▲品嚐桃園好咖啡，咖啡小達人報您知。（圖／邱俊銘提供）

▲良美農場提供咖啡體驗半日遊。（圖／邱俊銘提供）

邱俊銘說：青農陳瑄錡在父親的支持下種植不少的咖啡，都是品種很好的橘波旁、黃金豆和一般的阿拉比卡，目前最被看好的藝伎也已育好苗，準備種下。該農場本身擁有一條龍生產的能力，可以提供認識咖啡、採咖啡果、去殼、烘焙到咖啡豆包裝成品，並動手體驗從咖啡果實到手中一杯咖啡，所需要歷經的過程，半天光景讓自己成為不僅會品嘗咖啡的美味，還能認識咖啡。

▲品嚐桃園好咖啡，咖啡小達人報您知。（圖／邱俊銘提供）

由於國內咖啡族越來越多，過去許多民眾認為，優質的咖啡豆多半來自國外，事實上，邱俊銘認為，近年來在農友努力及市府輔導下，桃園也生產的優質咖啡豆，時值咖啡豆的採收時節，隨著疫情緩解，歡迎各地民眾來品嚐桃園本地的好咖啡！

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桃園好咖啡良美農場邱俊銘咖啡體驗

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