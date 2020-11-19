桃園仙草花節11/28展開　浪漫仙境之旅讓您拍的過癮

▲2020桃園仙草花節楊梅區展開。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園的普羅旺斯，楊梅區浪漫紫色「仙草花節」將於11月28日起登場。市府副秘書長邱俊銘指出，桃園今年的仙草花節首創以人為主景，用「美學」為基礎打造的花卉節慶活動，營造「仙境」的想像，更以桃園「千塘之鄉」的印象為發想，推出別富禪意的兩大展區以及「微見仙境」等6件主題藝術裝置，要讓賞花民眾逛得開心、拍的過癮！

▲楊梅區農會推出的仙草料理包。（圖／市府提供）

邱俊銘指出，桃園以「一區一花卉」為目標，透過指標性活動與區域結合打造各區花季品牌，去年（2019）桃園仙草花節獨立舉辦後，為楊梅區帶來近百萬參觀人次，帶動休閒農業區周邊觀光產業發展，2020桃園仙草花節以推動「農業時尚化」為目的，導入「美學」並整合楊梅區域能量，結合產、官、學跨界合作，將楊梅休閒農業區從『傳統農業」昇華為『休閒潮流』，提升桃園「花卉城市」的形象！

▲桃園在地蔬食名店「果然匯」推出仙草餐點。（圖／市府提供）

因此，今年的仙草花節更以桃園「千塘之鄉」的印象為發想，推出別富禪意的兩大展區以及「微光」、「微見仙境」、「澗霧」、「湧泉」、「漣漪」、「日環」等6件主題藝術裝置，打造出現場如夢似境的浪漫場景，另外為了讓各個民眾都能拍攝出網紅人氣美圖，更貼心的標示出最美拍攝角度位置，零失誤的拍攝提示，讓賞花民眾逛得開心、拍的過癮！

農業局郭局長承泉表示，今年有大面積的紫色仙草花海加上展區周圍紅、粉、白波斯菊花海點綴，本次楊梅仙草花品種為「桃園2號」，為桃園區農業改良場歷時25年育成仙草新品種。2020桃園仙草花節展期於11月28日至12月13日共16天，橫跨3個周休假日，皆有精彩的活動演出！開幕第一周11月28日及29日，將有最熱鬧的踩街遊行「仙境波動」，民眾可以跟著遊行隊伍沿著展區漫步仙草花海！29日則推出料理與服裝的跨界聯盟，由桃園在地蔬食名店「果然匯」及萬能科技大學 時尚造型設計學系共同打造的「時尚匯流」料理走秀活動，精彩的活動每周不間斷，邀請民眾開展期間提早安排假期，規劃一場浪漫的仙境之旅。

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