巨型埃及紅花金字塔　2020桃園聖誕山城紅花節滿滿埃及風

▲桃園市復興區是北台灣最重要的聖誕紅產區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區是北台灣最重要的聖誕紅產區，市府舉辦的第4屆「桃園聖誕山城紅花節」，自12月19日至27日於東安溪公有停車場展開。今年創新以「法老王的紅花秘密」為主題，打造5米高的巨型埃及紅花金字塔意象，並將埃及人面獅身、神秘、尋寶等元素融合，讓造訪遊客穿上埃及服飾打卡拍照，有如類出國般置身埃及旅遊。

▲2020桃園聖誕山城紅花節以「法老王的紅花秘密」為主題。（圖／市府提供）

活動總督導邱俊銘副秘書長表示，本次活動休閒農業區組織發想以埃及聖誕紅金字塔為主題，結合地方特色農產及十大農場特色，規劃出24場次農事體驗活動及5場次紅花小旅行，結合農業和休閒觀光，串連在地產業、商圈及景點的遊玩路線，讓民眾認識桃園復興區不只有拉拉山的水蜜桃，而是有豐富的觀光資源。

另外，大溪老茶廠、蝙蝠洞、基國派老教堂都是台七桃花源休閒農業區的熱門景點，休區內也有許多特色農場及民宿，可供民眾來一場2天1夜的旅遊。市府農業局局長郭承泉表示，今年桃園聖誕山城紅花節休區希望有效結合埃及尋寶冒險及農事體驗，邀請家長帶領小朋友，前來桃園復興區參觀壯觀美麗的紅花金字塔，穿上埃及服飾打卡拍照，並參加埃及尋寶解謎的活動。

凡購買埃及尋寶解謎包的民眾，在為期9天紅花節期間，皆可以優惠價格獲得農事體驗或桃園復興區特色景觀餐廳的下午茶及套餐，民眾可循建議路線選擇自己喜歡的行程，此外還可獲得100元小農市集購物金，購買桃園復興三民區柑橘、香菇、柚子等諸多農特產品。

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