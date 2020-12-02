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桃園品格及廉潔教育宣導　新屋區笨港國小舉行

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▲桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）

▲桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

培養好品格，從小紮根。桃園市政府政風處、教育局、農業局及新屋區公所，結合法務部廉政署，1日假新屋區笨港國民小學，舉辦「客庄好品格‧廉潔有創意－桃園市偏鄉地區品格及廉潔教育」宣導，透過園遊會的形式，搭配20道闖關攤位，以寓教於樂的方式，讓孩童了解並體驗品格及廉潔的重要。▲桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）

▲▼桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）▲桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，良好的品格及廉潔意識，是先進國家基本元素，這次的活動透過園遊會的形式，搭配20道闖關攤位，其中有以流利的操作機器人闖關、體驗天文奧秘的探索關卡完成闖關活動外，還有許多廉潔、品格闖關攤位，以寓教於樂的方式，除了瞭解科技的進步，能將品格及廉潔帶給孩童不同的體驗。▲桃園品格及廉潔教育宣導，於新屋區笨港國小舉行。（圖／政風處提供）

▲法務部廉政署署長鄭銘謙(左三）表示，該署重視校園廉潔品格教育推廣。（圖／政風處提供）

另外活動也邀請2部行動書車，提供孩童們閱讀更多為人處事、廉潔倫理的小故事，深耕心靈。法務部廉政署署長鄭銘謙表示，該署重視校園廉潔品格教育推廣，而少子化的年代，提升孩子們自我廉潔意識，將品格的教育紮根於日常，使未來社會能更加美好。副秘書長邱俊銘、鄭銘謙署長均在場與笨港國民小學學童們，一同體驗闖關挑戰。

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