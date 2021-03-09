農糧署積極拓展外銷　80公噸甘藍出口日本

▲農糧署與雲林縣口湖合作農場與羅吉斯克公司合作於西螺包裝場裝櫃，出口甘藍至日本。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

冬、春季為國內平地甘藍(高麗菜) 盛產期，台灣因氣候適合，質優味美，營養豐富，行政院農委會農糧署為穩定農產品產銷， 積極輔導產地辦理輔導加工、擴大行銷及拓展外銷，9日與雲林縣口湖合作農場與羅吉斯克公司合作於西螺包裝場裝櫃，出口甘藍80公噸，希望經由業界攜手合作持續發展外銷，實際行動挺農民 。

農糧署輔導二崙大蒜生產合作社及二崙果菜生產合作社攜手合作共同開拓外銷通路，將臺灣甘藍銷往美國西岸加州及新加坡；與雲林縣口湖合作農場與羅吉斯克公司合作於西螺包裝場裝櫃，出口甘藍至日本，外銷數量共4貨櫃，共計80公噸。希望經由業界攜手合作，推展臺灣甘藍外銷，讓全球華人也能品嘗臺灣當季鮮甜的甘藍。

農糧署指出，臺灣初秋品種甘藍含水量高，鮮脆甜美，與中國、韓 國及日本等國硬種甘藍口感不同，深具臺灣甘藍特色，農糧署輔導彰化、 雲林及嘉義等主要蔬菜產區農民團體生產品質佳且數量穩定之甘藍辦理外銷。

農糧署長胡忠一表示，臺灣甘藍往年多供應日本、加 拿大、香港、泰國及新加坡等國，深受當地華人喜愛，上週農糧署輔導農民團體配合貿易商試銷中東杜拜，擴大多元通路不遺餘力。因各地華人 食用甘藍方式與臺灣相近，喜歡以熱炒或熱食方式烹調，因此臺灣冬季盛產的軟種(初秋)甘藍具有獨特的優勢。

農糧署強調，真正幫助農民不應只有口號，應以實際行動落實去 做，除這次再出口 4 櫃，農糧署會持續加強輔導農民團體結合外銷業者， 辦理國產甘藍外銷，除讓各地華人都能享受到臺灣甘藍的美味外，更可 多元化行銷通路，也期望引導地方政府能共襄盛舉，一同保障農民收益。

▲臺灣甘藍往年多供應日本、加 拿大、香港、泰國及新加坡等國，深受當地華人喜愛，上週農糧署輔導農民團體配合貿易商試銷中東杜拜，擴大多元通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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