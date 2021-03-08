協助農民度難關　台南市議會結合企業免費贈高麗菜

▲台南市議會郭信良議長等人共同宣布，為了幫助菜農，9日上午9時起，在各議員服務處同步免費提供民眾索取高麗菜，送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高麗菜盛產，造成市場價跌，農民苦哈哈，台南市議會郭信良議長8日與立委陳亭妃、市議員王家貞等人代表共同宣布，為了幫助菜農，議會與企業攜手購買約9萬斤的新鮮高麗菜，9日上午9時起，在各議員服務處同步免費提供民眾索取，送完為止。

郭信良議長偕同立委陳亭妃、市議員王家貞、蔡淑惠、方一峰、楊中成、蔡秋蘭、林志聰、許至椿、李鎮國、鄭佳欣、曾培雅、周奕齊、周麗津、李中岑、杜素吟、吳通龍、盧崑福、吳禹寰、李啟維、陳昆和，以及亞德客公司林志豪經理、林燕祝、黃麗招、謝龍介議員服務處代表，共同宣示挺農民。

郭信良指出，從去年秋冬至今，由於高麗菜盛產，在批發市場的交易均價跌跌不休，甚至一度跌破農委會訂定的監控價，真的是跌到谷底，菜農都欲哭無淚。最近全國的焦點都放在搶救鳳梨，郭信良議長表示，吃爆鳳梨的同時，也要吃爆高麗菜，力挺農民。

在陳亭妃協助下，台南市議會與亞德客公司、統亞電子科技公司，合力購買了約2600箱的高麗菜，免費提供市民大眾索取。郭信良說，9日上午9時起，全台南各議員服務處同步開放拿取高麗菜，每人限拿1顆，歡迎民眾一起來吃高麗菜。

郭信良強調，台灣的農民個個都是種菜高手，種出來的高麗菜香甜爽口，而且營養價值高，又能作出多樣化的料理，不論是清炒、煮湯或醃製台式泡菜都很好吃，請民眾多多採買高麗菜，不要讓菜農血本無歸。

陳亭妃表示，鳳梨和高麗菜雖然都是食材，但大不相同，因為鳳梨還可以加工，但高麗菜農很可能因為菜賣不出去，採收反而賠更多，就乾脆不收成，讓整片田都荒廢掉，所以要拜託市民朋友，9日拿到1顆高麗菜後，到菜市場也要再買高麗菜，用行動支持菜農。

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