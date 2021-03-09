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青菜底加啦！　陳亭妃、陳怡珍2服務處千顆高麗菜1小時送完

▲立委陳亭妃、陳怡珍安南區和北區兩處服務處，各送出千顆高麗菜幫助農民，1時就送完。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃、陳怡珍安南區和北區兩處服務處，各送出千顆高麗菜幫助農民，1時就送完。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「謝謝！一起吃高麗菜幫助農民！」，立委陳亭妃，把一顆顆青翠高麗菜，送到民眾手中，還不忘提醒幫助農民，立委陳亭妃、議員陳怡珍安南區和北區兩處服務處，一早就排起長長人龍，陳亭妃、陳怡珍發起「搶救菜農大作戰」活動，關心農民付諸行動，在服務處各送出千顆高麗菜幫助農民，1時就送完。

由於目前高麗菜盛產，供給大於需求，導致高麗菜價格下跌，陳亭妃與陳怡珍9日一早9時，在安南區、北區的2處服務處，各送出1000顆高麗菜來幫助菜農，也希望號召大家除了吃爆鳳梨，也要吃爆高麗菜。鄉親熱情捧場，總共2千顆高麗菜，很快地在1小時內就發送完。

陳亭妃說，由於年初高麗菜價格上漲，導致菜農搶種，除了監督農委會穩定菜價之外，也以直接行動邀集企業，共同向菜農購買高麗菜來分送給民眾，希望民眾在吃到好吃的高麗菜之後，會更踴躍購買高麗菜，一起幫助農民度過菜價下跌的難關。

陳怡珍表示，高麗菜富含鉀和鈣，吃高麗菜可以抗氧化、抗老化、保護腸道黏膜，也因為熱量不高、纖維多，很適合當作減醣飲食的蔬菜。而且高麗菜容易料理，「吃高麗菜真的好處多多」。

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