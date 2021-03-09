雲林路上劃「慢」害摔車受傷　烏龍廠商玻璃珠「防滑變超滑」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市田單街本月6日下午於路口劃設「慢」字提醒用路人路口減速，未料當晚即發生機車騎士行經字樣上自摔造成擦挫傷送醫。斗六市公所獲報後8日派員到場現勘，確認是標線玻璃珠異常，緊急移除今（9）日重新施畫；縣警局交通隊表示，道路標線皆有防滑設計，但騎士行經時仍需緩煞慢行，避免滑倒受傷。

▲斗六路口劃設「慢」字提醒用路人前方路口減速，劃設完成後當晚即發生機車騎士行經字樣上自摔造成擦挫傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

3月6日晚間7點一名26歲鍾姓男子下班返家，行經於田單街、富強街騎至「慢」字上面滑倒摔車，摔車聲響巨大，附近住戶紛紛外出查看。附近住戶表示，該男子說，下班返家時經過也滑了一下，嚇一大跳但並未摔倒，未料洗完澡要出門吃飯時行經另一側的「慢」字就真的滑倒，騎士說，「車速並不快，龍頭突然打滑、失去重心摔倒」，造成膝蓋擦挫傷，經救護車送醫治療。

▲田單街與富國街標線，經檢查確認是因施作機具玻璃珠外灑器出現故障，造成原本為防滑功能的玻璃珠，沒有完全黏著在標線上，才會出現滑動反效果。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

該路段因屬市區道路，為斗六市公所管轄，工務課獲知消息後第一時間通知施工廠商到場檢查，工務課課長傅騰標表示，在熱塑性塑膠標線材料內，除原均勻摻有重量比30%以上玻璃珠外，施工中標線表面在熔融狀態時，再於每公尺長度內以每10公分寬使用16公克玻璃珠用量均勻撒布表面，可增加抗滑效能。

▲男子下班返家，行經於田單街、富強街騎至「慢」字上面滑倒摔車，摔車聲響巨大，附近住戶紛紛外出查看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

田單街與富國街標線是6日當天下午才剛完工，經檢查確認是因施作機具玻璃珠外灑器出現故障，造成原本為防滑功能的玻璃珠，沒有完全黏著在標線上，才會出現滑動反效果。傅騰標指出，廠商昨已先將未附著在標線上的玻璃珠移除，於今日將標線刨除、重繪，並修復機具重灑玻璃珠，確保用路人日後行車安全。

▲騎士說，「車速並不快，龍頭突然打滑、失去重心摔倒」，造成膝蓋擦挫傷，經救護車送醫治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廠商今日將標線刨除、重繪，並修復機具重灑玻璃珠，確保用路人日後行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男子下班返家，行經於田單街、富強街騎至「慢」字上面滑倒摔車，摔車聲響巨大，附近住戶紛紛外出查看關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）











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