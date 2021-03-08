左轉箭頭消失！斗六這個路口號誌變了　駕駛癡等不敢走

▲雲林縣斗六市明德北路和正心二路，增設圓形燈號指示，可不必等左轉綠燈。卻有發現許多駕駛人不知，還燈亮後在路口傻等狀態。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市明德北路和正心二路口因配合雲林縣政府工務處道路修改新增車道，改為內側增加一線左轉車道，變為三線道，設下4個燈號（最右燈號不作用）指示，分別紅、綠、黃以及左轉綠燈，雖圓形綠燈亮可左轉彎，不必等左轉綠燈。卻有民眾發現許多駕駛人不知，還燈亮後在路口傻等狀態。

臉書社群《斗六人社交圈》日前有民眾為議論燈號激戰，有網友表示曾因左轉被開單罰款，也讓其他網友困惑。對此，雲林縣警局交通隊表示，圓形綠燈亮時，確認對向無來車，「即可以左轉，不必等左轉燈了」。

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有附近民眾則低調表示，之前只有綠色直行箭頭燈與綠色左轉箭頭燈，因為上下班時段車流量大，代轉車道短，造成影響直行車道車流，所以在經地方反映後將箭頭燈改為圓形燈，讓最內線的待轉車可以不用等箭頭指示，只要綠色燈號亮即可左轉以維持交通順暢。

雲林縣警局交通隊工程組警務員許瑞祥指出，紅綠燈可分三燈式、四燈式以及五燈式號誌，汽車駕駛看到紅綠燈為圓形綠燈亮，代表左、右轉和直行方向均可通行，不必再等方向指示燈，「但若見箭頭指向綠燈，就得依照指示方向行駛」。

許瑞祥說明，該路口因交通流量特性，經地方各機關以及民意代表現場會勘，決議在除原先的左轉箭頭綠燈外增加圓形綠燈，全國一致性的規定是「圓形綠燈可以三向行駛，箭頭指示燈需依箭號方向行駛」，請用路人務必依燈號指示行駛並注意行車安全。

雲林縣警局交通隊提醒，以民德北路三段與正心二路路口為例，雖綠燈號誌燈亮汽車駕駛人可左轉，但民德北路「車道地上畫設箭頭指示」，車輛仍需依指示方向行駛，直行車道車輛是不可於該路口直接左轉。否則可依《道路交通管理處罰條例》第48條，不依標誌、標線、號誌指示與在多車轉彎，不先駛入外側車道,或多車道左轉彎，不先駛入內側車道，可處600元以上1800元以下罰鍰。

▲直行車道車輛是不可於該路口直接左轉，否則可處600元以上1800元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝）



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