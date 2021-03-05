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鳳梨銷日傳「惡性削價競爭」　農委會證實：違者將不發外銷獎勵金

▲▼金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸3月起禁台灣鳳梨輸入，農委會近日已加強採購台灣鳳梨輸銷日本，預計可外銷日本5,000公噸。不過，現在傳出有業者為將鳳梨銷往日本而有削價競爭情況，農委會稍早證實此事並表示，已先請產業公會發函告知業者勿惡性削價競爭，否則可能不發給外銷獎勵金。

農委會指出，今年日本已落定採購120公噸鳳梨，近日再增加採購100個櫃（600公噸以上），讓旅居日本僑胞及日本友人分享故鄉台灣鳳梨酸甜及果肉纖細美味。不過，現在卻有消息指出，原本輸銷大陸市場貿易商，想轉單外銷日本，甚至出現削價競爭情況。

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農委會國際處長林家榮今（5日）向《ETtoday新聞雲》記者表示，確實有接到類似的狀況，已請工會約束這些貿易業者希望可以自律，不要打亂市場價格、共同拓展日本市場，把金鑽鳳梨讓日本消費者品嘗，若出現削價競爭狀況，將影響鳳梨的品質。

林家榮也提到，農委會近日也在研擬一套管制機制，呼籲業者勿惡性削價競爭，否則可能不發給外銷獎勵金。

根據中央社引述貿易商表示，近日出現惡性削價競爭情況，原本每箱10公斤完箱價位應新台幣290元以上，但產地每箱剩200元，而紙箱30元、包工費40元，扣除後剩130元，等於每公斤剩13元，對比穩定鳳梨每公斤目標價維持在近兩年均價21元打6折。
 

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