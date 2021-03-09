傳台灣荔枝品種流到澳洲　農委會：與外流大陸完全不能相提並論

▲農委會表示，台澳荔枝案是在充分掌握國內及海外品種權，不回銷台灣的前提上合作。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

近日傳出我國與澳大利亞荔枝產業國際合作計畫是屬於品種外流，農委會今（9日）嚴正表示，台澳荔枝案是在充分掌握國內及海外品種權、不回銷台灣的前提上，推動產業策略合作，與品種外流大陸完全不能相提並論，請外界別以訛傳訛，以錯誤資訊傷害台灣農業布局國際的努力。

農委會說明，合作案是在104年經第12屆台澳雙邊合作會議決議，由澳大利亞昆士蘭農林漁部（DAFF)、昆士蘭荔枝生產者協會與該會農業試驗所共同合作申請品種權，雙方合作協議已明定，在澳大利亞所申請品種權屬台方所有，品種權所有人依法可限制荔枝品種生產與銷售，在澳大利亞所生產荔枝不可回銷台灣。

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農委會強調，荔枝屬於產期較為集中的作物，台澳分處南北半球，可形成反季節生產互補，進行跨國週年生產佈局，有利台灣品種荔枝拓銷全球，擴大國際市場利基，未來將透過正式授權，由台灣與澳方民間進行合作生產及共同行銷。

另外，過去台商曾把毛豆帶大陸，後來再熱銷日本，現在要跟澳洲合作是否有信心不會發生類似狀況？並確保台灣品種權保障？農委會副主委陳駿季表示，「澳洲對品種重視程度遠高於大陸」，該國很重視品種權，且澳洲對外來種進到大陸的檢疫審查嚴謹度，也高於其他國家和大陸，而毛豆是因地緣關係，跟台灣的目標市場國定位非常接近，因此大陸銷日本時間短，才有機會曾有此操作，但後來台灣用另一品種策略，包括新品種研發速度等維持。陳駿季強調品種是一件事，輸入、運輸和保鮮是另外的技術，台灣掌握海運技術，有信心跟澳洲合作會照規劃走向全球接單，依生產季節，做不同國家出貨。