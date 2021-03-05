傳統豬瘟阻豬隻外銷！台東啟動「哨兵豬計畫」盼2年後可拔針

▲▼選定4處畜養場，選擇60隻小豬掛上耳標、不打疫苗，和已打疫苗的豬隻一同混養。(圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣動物防疫所今年選定4個養豬場啟動哨兵豬計畫，4日進行第一梯次的釘耳標、採血紀錄，農業處長許家豪表示，推動「哨兵豬計畫」，是讓小豬在不施打傳統豬瘟疫苗的情形下，進行一系列測試，若順利，兩年後可望拔針，台灣豬肉即可銷售全世界。

台灣豬肉過去以日本為最大外銷市場，台灣口蹄疫雖然在去年正式拔針成功，不過，因傳統豬瘟讓台灣口蹄疫即使已經拔針，目前仍無法銷日。他說，傳統豬瘟又稱典型豬瘟，什麼時候可以拔針、可以從世界動物衛生組織（OIE）傳統豬瘟疫區除名，成為大家努力的目標。

許家豪指出，為消滅典型豬瘟、拓展生鮮豬肉可以外銷，台東縣加入農委會啟動「哨兵豬計畫」，今年在縣內選定4處畜養場，選擇60隻小豬掛上耳標、不打疫苗，和其他已打疫苗的豬隻一同混養。

台東縣動物防疫所長黎煥棠則說，哨兵豬計畫將觀察小豬在成長過程中是否染疫，以了解豬隻體內、環境是否潛藏豬瘟病毒，預計初步監測成果可望在今年11月出爐，整體計畫將執行到明年。

台灣已經10幾年沒有任何養豬場爆發典型豬瘟，近年來，死亡豬隻也完全偵測不到帶有典型豬瘟病毒，拔針機率極高，而且在疾病清除之後，可減少豬隻在保育時期，施打疫苗造成的緊迫，除了可以降低成本，同時也提高了豬隻飼養品質，值得大家一起來努力。

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