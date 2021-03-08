雲林「土惡霸」囂張砸車！「尋仇車隊」瘋狂潑漆　警卯起來抓人

▲警方已帶回2名男子釐清案情，並依聚眾鬥毆和傷害、毀損等罪嫌偵辦中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名網友在多處臉書社團貼文指出，虎尾鎮有民宅遭人砸門潑漆破壞，膽大行徑就如土惡霸，以上所述絕對有所本，並歡迎警察機關查辦。貼文遭網友瘋傳後造成民眾人心惶惶。虎尾警方接獲被害人報案，除通知相關人到案說明，今天（8）日下午出動大批警力，兵分多路現正帶回相關涉案人等。

多處社團臉書遭知情民眾貼出文章並附影片指出，「照片上有編號1至3號共3名男子，1與3號為虎尾地區經營酒店的吳姓兄弟，2號是帶人尋釁滋事的林姓男子。發文者並指，林男因有吳姓二兄弟相挺，在自家經營酒店內打自己人，昨（7）日晚更帶人到被害人家砸車還持槍滋事」，發文者也強調其所述為有所本，歡迎網友查證以及警察偵辦。

▲6部轎車陸續抵達民宅前，10多男子下車後徒手力推、並用腳猛踹破壞民宅大門，瞬間將鋼製伸縮門破壞成U字形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

從監視器畫面上顯示時間為昨日晚間9點35分，6部轎車陸續抵達民宅前，10多名持棍棒男子下車後，其中2人先以球棒敲打伸縮門，接著一大群人上前徒手力推、並用腳猛踹破壞，瞬間將鋼製伸縮門破壞成U字形，全部過程從抵達到離開，約2分鐘。

虎尾分局偵查隊長李志文表示，此件聚眾滋事案件發生在昨天晚間9時35分，疑全因一起汽車毀損案而起，這群男子糾眾前往被害人家門前叫囂，其中多人持鋁棒、鐵條敲打伸縮鐵門及潑漆，造成屋主心生恐懼報案。案經報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，警方調閱沿途監視器，發現6部涉案車輛均遮蔽車牌，已帶回2名男子釐清案情，並依聚眾鬥毆和傷害、毀損等罪嫌偵辦中。

▲多處社團臉書遭知情民眾貼出文章並附影片指出，「林姓男子因有吳姓二兄弟相挺，在自家經營酒店內打自己人，昨（7）日晚更帶人到被害人家砸車還持槍滋事」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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