「政治領袖」柯文哲名列第6　北市：謙卑看待每一分數據

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

各政黨會派誰出來角逐2024大位，受到外界關注，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台灣民眾目前看好的十大政治領袖，新北市長侯友宜蟬聯冠軍，而桃園市長鄭文燦排在第3名，已經喊出要「直接準備」2024的台北市長柯文哲則排第6名。對此，台北市政府9日回應，全體國人對柯文哲十分關注，並充滿期待，未來仍會全力以赴，替國人追求最大福祉。

《ETtoday新聞雲》9日發布最新民調，依據個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野以及財經專業等五大特質，評比後蔡英文時期台灣十大政治領袖，《ETtoday新聞雲》民調中心在2021年3月3日至5日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿18歲以上民眾進行調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

調查結果發現，新北市長侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8%民眾認為，侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。其次依序為副總統賴清德排名第二、桃園市長鄭文燦排名第三、已鬆口表態參選台北市長的現任立委蔣萬安排名第四，近日因疫苗議題頻上火線的衛福部長陳時中排名第五。

而第六到第十名的排名，分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、前新北市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

針對柯文哲排名第六名，台北市政府副發言人魏佑任表示，市府對於所有民調都是秉持「有則改之，無則勉之」的心態，謙卑地看待每一分數據對於市府的回饋，柯文哲身為首都市長，不僅台北市民，全體國人對他都十分關注也充滿期待，未來仍是全力以赴，堅守財政紀律，絕不債留子孫，並替市民和國人追求最大的福祉、創造國家最高利益。

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