ET民調／政治領袖魅力、操守、視野評比　陳時中拿下三個「第一」

▲陳時中日前出席2021年慶祝國際婦女節活動「勇氣論壇」。（圖／記者洪巧藍攝）

政治中心／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台灣民眾目前看好的政治領袖，在個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野以及財經專業五大特質的評比中，衛福部長陳時中拿下了三個「第一」。

《ETtoday新聞雲》民調中心在2021年3月3日至5日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿18歲以上民眾，進行後「蔡英文時代的十大政治領袖」調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，此調查提供台灣目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單，由受訪者選出前10名做為10大政治領袖的排名。

另外，此次調查中，在民眾選出10位最有潛力的政治領袖後，則再依前述5大特質為這10名政治人物評分，1分最低分，5分最高分。

調查結果發現，陳時中在這次調查中拿下三個第一：「個人魅力」、「個人操守」、「國際視野」。

其次為新北市長侯友宜，他拿下了「領導能力」冠軍，並在「個人操守」與陳時中同列首位。「財經專業」部分，則是由前新北市長朱立倫拿下第一。

調查結果同時也指出，在34個政治人物中，侯友宜的被看好度排名第一，高達75.8%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。

其次依序為副總統賴清德排名第二、桃園市長鄭文燦排名第三、國民黨立委蔣萬安排名第四，衛福部長陳時中排名第五。

第六到第十名的排名，分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、前新北市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，若與前次調查相比（2020年12月1日至4日），侯友宜維持高看好度第一名；賴清德從第四名上升至第二名；鄭文燦以及蔣萬安都小幅下滑一名；陳時從第八名攀升至第五名，反觀朱立倫從第五名下降至第八名，今年2月接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，則是再度躋進十大排行榜。

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