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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲獨厚柯派！嗆中央委員「選上了不起？」　民眾黨急澄清

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席中央委員會春酒。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨年初進行中央委員、中評委選舉，但8日外傳兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲不甘被分權，推翻「每周開會」提議，怒嗆中央委員「你以為選上就了不起啊！」以及獨厚自己推派並選上的中央委員蔡炳坤、林富男。對此，民眾黨8日發出聲明，駁斥相關傳言並非事實。

民眾黨1月舉辦中央委員、中評委選舉，柯文哲推薦的人馬共有5人，卻僅只有蔡炳坤、林富男選上，使外界認為是柯文哲領導威信降低的警訊。

事隔2個月，民眾黨8日被爆出，柯文哲以「中南部委員舟車勞頓」為由，逕自於黨政會報拍板，決定未來中央委員會每月只開1次，其餘3周繼續維持黨政會報平台；被一名南部出身的中央委員提出質疑後，柯文哲還動怒直嗆「你以為選上就了不起？」作勢要上前理論，最終被林富男攔下。此外，外傳柯文哲還獨厚「國王人馬」蔡炳坤、林富男，直接列席每周的黨政會報。

對此，民眾黨8日下午發出聲明回應，依照民眾黨黨章規定，中央委員會每季至少召開一次會議，經主席指示每個月開會一次，重要決策都必須經過中央委員會通過，絕非透過黨政平台即可決定。中央委員會可視實際需要召開臨時會議，目前也已建立Line群組，即時溝通議事，未來中央委員會的運作將更為強化。

民眾黨指出，目前運作的黨政會議，主要是讓柯文哲了解黨團運作機制，並針對立院黨團政策定調、協調市府與立院黨團的立場，並未與中央委員會職權有所抵觸，更沒有越俎代庖的問題，不應刻意解讀製造矛盾。

最後，民眾黨表示，黨政會議是市府與立院黨團政策定調與立場溝通的主要平台，邀請身兼中央委員的蔡炳坤與林富男與會，除2位皆對市政議題有所掌握外，更借重2位在地方經營上的經驗與溝通協調能力，外界無需放大檢視及扭曲，激化對立。

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