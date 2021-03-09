高虹安為人事案怒拍桌　柯文哲：如果郭台銘在妳敢拍？

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前召開會議討論區域黨部主委人選，但討論到台中市黨部主委時意見分歧，負責該選區的高虹安提出一人選未獲認同，高還一度拍桌，引來柯反酸，「如果郭台銘在，妳敢像這樣拍桌嗎？」對此，高虹安回應，大家都很在乎這件事、求好心切，未來大家可以多多溝通、更加熟悉地方情況。

民眾黨積極布局2022區域選舉，日前黨內召開會議討論區域黨部主委，但商議台中市黨部主委時，黨籍立委高虹安推薦一商界人選，黨主席柯文哲與現場人士皆不認識，高不滿拍桌，場面一度火爆，在場的柯文哲冷問，「如果郭台銘在，妳敢像這樣拍桌嗎？」

高虹安表示，身為區域召集人，原本就承擔提名地方主委權責，當日中央委員會要認可各縣市主委被提名人後任命，都是既定的議程和流程，絕對不是什麼「喬」人事。

高虹安提到，先前柯主席曾提示，地方組織人事任命應以黨內優先、年紀輕、學經歷佳、有自己事業等原則，提名人選均符合。被提名人在2019即參與民眾黨地方立委選舉團隊，被提名前也參與地方組織活動，與在地同仁共同工作，絕不是「地方無人認識」。

高虹安強調，當日現場討論氣氛熱烈，這也都是制度建立與討論的過程。相信大家都是很在乎這件事，為了民眾黨好，求好心切，最後決議各地方主委的認可任命都需透過面談後決定。未來可以讓大家多多溝通互動、更加熟悉地方情況，都是好事。