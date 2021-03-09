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ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

▲ET民調台灣10大領袖，侯友宜蟬聯第一。（圖／ETtoday新聞雲，點圖可放大)

政治中心／台北報導

隨著2022縣市長選舉時程逐漸逼近，各政黨在2024會派出誰來角逐總統大位的話題，也開始受到關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台灣民眾目前看好的十大政治領袖，在34個政治人物中，新北市長侯友宜繼續蟬聯冠軍寶座，副總統賴清德排名第二，桃園市長鄭文燦緊追在後。

依據個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野以及財經專業等五大特質評比後蔡英文時期台灣十大政治領袖，《ETtoday新聞雲》民調中心在2021年3月3日至5日，以「手機簡訊」針對台閩地區年滿18歲以上民眾進行調查，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，此調查提供台灣目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單，由受訪者選出前10名做為10大政治領袖的排名。

調查結果發現，新北市長侯友宜在34個政治人物中被看好度第一，高達75.8%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。

其次依序為副總統賴清德排名第二、桃園市長鄭文燦排名第三、已鬆口表態參選台北市長的現任立委蔣萬安排名第四，近日因疫苗議題頻上火線的衛福部長陳時中，排名第五。

第六到第十名的排名，分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、前新北市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，若與前次調查相比（2020年12月1日至4日），侯友宜維持高看好度第一名；賴清德從第四名上升至第二名；鄭文燦以及蔣萬安都小幅下滑一名；陳時中從第八名攀升至第五名，反觀朱立倫從第五名下降至第八名，今年2月接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，則是再度躋進十大排行榜。

後蔡英文時期十大政治領袖排行：

第一名：侯友宜

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第二名：賴清德

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第三名：鄭文燦

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第四名：蔣萬安

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第五名：陳時中

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第六名：柯文哲

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第七名：陳其邁

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第八名：朱立倫

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第九名：吳怡農

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

第十名：蘇貞昌

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，要成為政治領袖，除了要有個人魅力以外，個人操守、領導能力、國際視野和財經專業，也是會受到民眾關注的重點。此次調查中，在民眾選出10位最有潛力的政治領袖後，再依前述5大特質為這10名政治人物評分，1分最低分，5分最高分。

調查結果發現，陳時中在這次調查中拿下三個第一：「個人魅力」、「個人操守」、「國際視野」。

其次為侯友宜，他拿下了「領導能力」冠軍，並在「個人操守」與陳時中同列首位。

「財經專業」部分，則是由朱立倫拿下第一。

政治領袖五大特質排行：

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

▲個人魅力，陳時中拿下第一。（圖／ETtoday新聞雲)

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

▲個人操守，陳時中與侯友宜並列首位。（圖／ETtoday新聞雲)

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

▲領導能力，侯友宜拿下第一。（圖／ETtoday新聞雲)

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

國際視野，陳時中拿下第一。（圖／ETtoday新聞雲)

▲▼ET民調台灣10大領袖排行榜。（圖／ETtoday新聞雲)

▲財經專業，朱立倫拿下第一。（圖／ETtoday新聞雲)

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