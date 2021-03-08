54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

▲北市市場處8日公布2月批發市場蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，並對不合格蔬果進行銷毀作業。（圖／北市市場處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司日前導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，20分鐘內可精確檢出農藥種類及濃度，全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果檢測。北市市場處8日表示，今年2月共計抽驗800件蔬果產品，檢驗結果54件不符合規定，追查產品來源，供應人遍布中南部與東部。

台北市市場處表示，北市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場；後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節，共同努力為北市消費大眾食安把關。

北市市場處指出，今年8月共抽驗800件蔬果產品，結果有54件不符合規定，不合格率達6.7％；另針對高風險蔬果進行加強抽驗，經台北農產公司追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台南市、台中市、花蓮縣及宜蘭縣。

台北農產公司表示，檢驗不合格品項者，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格，並會加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

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