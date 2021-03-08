　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

▲▼北市市場處8日公布2月批發市場蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，並對不合格蔬果進行銷毀作業。（圖／北市市場處提供）

▲北市市場處8日公布2月批發市場蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，並對不合格蔬果進行銷毀作業。（圖／北市市場處提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司日前導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，20分鐘內可精確檢出農藥種類及濃度，全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果檢測。北市市場處8日表示，今年2月共計抽驗800件蔬果產品，檢驗結果54件不符合規定，追查產品來源，供應人遍布中南部與東部。

台北市市場處表示，北市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場；後端則由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節，共同努力為北市消費大眾食安把關。

▲▼北市市場處8日公布2月批發市場蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，並對不合格蔬果進行銷毀作業。（圖／北市市場處提供）

北市市場處指出，今年8月共抽驗800件蔬果產品，結果有54件不符合規定，不合格率達6.7％；另針對高風險蔬果進行加強抽驗，經台北農產公司追查產品來源，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、台南市、台中市、花蓮縣及宜蘭縣。

台北農產公司表示，檢驗不合格品項者，已依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格，並會加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。

【完整不合格名單請點此】

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
鳳梨遭詐70萬！曝「水產女大亨」背景　痛罵她：垃圾
苦攢百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死
哪個「當」讀音不同？小一國語考倒媽　正解驚呆網
被指客兄槍殺枉死！兒女招魂連擲5次全嘸杯　法師問一事才聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獻花蘇貞昌挨轟　陳以信：本來要拷問他為何台南治安這麼差

54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

傳柯文哲獨厚柯派！嗆中央委員「選上了不起？」　民眾黨急澄清

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

奈良美智赴官邸共進早餐　蔡英文：特展是台日友情年重要活動

葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

游盈隆曝珍愛藻礁衝擊「民進黨當權派」：蔡英文等無一倖免　

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

獻花蘇貞昌挨轟　陳以信：本來要拷問他為何台南治安這麼差

54件農藥超標「產地遍佈9縣市」　北市公布批發市場蔬果抽驗結果

傳柯文哲獨厚柯派！嗆中央委員「選上了不起？」　民眾黨急澄清

行政院宣布新任文化部政務次長　現高流董事李靜慧接任

國軍8神力女超人故事曝光　她被金龍徽章「直接釘入」胸膛

王美花鑿井說挨轟！ 黃偉哲：台南民生缺水會毫不猶豫去鑿井

奈良美智赴官邸共進早餐　蔡英文：特展是台日友情年重要活動

葉慶元指陳以信沒違反黨紀　蔡正元：想當民進黨啦啦隊要趁早

游盈隆曝珍愛藻礁衝擊「民進黨當權派」：蔡英文等無一倖免　

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

詹子賢扛開季兄弟四棒　助總：沒有不動

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

全台缺水！專家教3招　生活用水「立刻省50%」

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

鼓鼓受訓《全明星》喊到沙啞！　游泳神技被讚「飛魚鼓」

長按數字鍵能跳回輸入法！iPhone鍵盤「7個實用撇步」　不會就落伍了

Uni Girls新成員莊敬校花報到！許斐棋水汪大眼超電人

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

鄉鎮市長改官派？藥師嘆：開民主倒車

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

「包粽」加持！國民黨團三委員會召委全抽中

陳以信遭國民黨團移送考紀處分　外交國防召委改派廖婉汝參選

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

更多熱門

相關新聞

傳北市旅遊警示趕鴨子上架　黃珊珊回應了

傳北市旅遊警示趕鴨子上架　黃珊珊回應了

為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市長柯文哲過去允諾會設計旅遊警示進行人流管制，並且在春節期間上路，但春節過後卻悄悄下架，導致228連假期間各地區人潮爆滿，卻只能透過臉書呼籲民眾別去等窘況。外傳其實這套系統是因為柯文哲一句話，所以「趕鴨子上架」，台北市副市長黃珊珊回應，沒有趕鴨子上架，不過柯文哲想要一套AI系統，不要用人工回報方式來執行。

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

工地飲酒致職災　最高罰雇主30萬

工地飲酒致職災　最高罰雇主30萬

北市公布3月勞檢　首都客運遭開罰90萬居冠

北市公布3月勞檢　首都客運遭開罰90萬居冠

關鍵字：

市場處台北市北農農藥批發市場

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面