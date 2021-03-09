王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

▲秦慧珠。（資料照／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇遭週刊爆出同居同黨發言人顏若芳！而顏若芳對外聲明以8000元房租，將房間出租給王定宇，雙方口徑一至彼此為房東、房客關係。不過，國民黨台北市議員秦慧珠則嘲諷「你信嗎？」這個答案真的很新鮮很有創意。

王定宇被周刊拍到，一週內前往顏若芳台北的住處高達5次，還有親密舉動。對此，王定宇透過簡訊回營媒體，雙方就是房東、房客的關係，太太也知道這事。顏若芳表示，常向王定宇請益政治上的問題，最近比較有接觸跟互動，被拍到的房子是分租給王定宇。

對於王定宇跟顏若芳的回答，秦慧珠表示，這個答案很新鮮、很有創意，媒體整理了以前各種名人被狗仔拍到後的說明，發現好像沒有人用過這個版本，「真是太特別、太有才啦！」

秦慧珠也嘲諷，這個說明不知道能不能說服王定宇的妻子和民進黨主席蔡英文？妻子和黨主席是會選擇高高興興的接受這個說明？還是心存懷疑？坦白說沒有人知道！至於其他人相不相信這個說明？那就不重要啦！

▼顏若芳、王定宇。（合成圖／ETtoday資料照）



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