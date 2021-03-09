　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇遭跟拍有內幕？　周玉蔻疑：跟新聞台頻道爭奪戰有關

▲▼王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇爆出同居同黨發言人顏若芳，兩人之間的關係引發外界揣測。對此，資深媒體人周玉蔻在臉力挺王定宇，不相信兩人有不可告人的關係，並懷疑此事跟電視新聞台頻道爭奪戰有關連。

周玉蔻指出，最近有缐電視系統業界，傳言紛紛，說是某狗仔周刊拍了某位綠營明星人物的「照片」，可能可以拿來做奪下某熱門新聞頻道的籌碼；不過，她親口詢問那位首長，該首長則說聽過相關的謠言，更氣呼呼否認再三；周玉蔻強調「我也是相信那位被指遭拍到『照片』的政治人物的。」

周玉蔻也說，某狗仔周刊爭設新聞頻道一副志在必得狀，財源及執照取得，都被議論靠的並非專業，而是狗仔的「威脅」（或勒索）力，這可如何是好？！

周玉蔻提到，蔡總統以降，綠營上上下下都盛傳該狗仔周刊負責人，與民進黨各路人馬交好，結果就出現了王定宇和顏若芳的相關新聞，讓她大「狗仔周刊好強，如果真的拿下新聞頻道，我也不意外」。

其他人也看了這些新聞...

► 王定宇發文了！無畏「同居顏若芳」緋聞續打卡　網灌爆要他踹共
► 台北嘸住處？王定宇房產曝光　遭爆一周進出顏若芳家5次
► 每人可登記2間！立法院供立委「個人套房」　王定宇同居顏若芳

更多熱門新聞...

大三初識王定宇　顏若芳7年來臉書讚「欣賞他、給我很大的鼓勵」
怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平
王定宇5年前曾向愛妻懺悔...　「4個只穿白襯衫美女在等我！」

振興一下我們的美麗

ET快訊
阿北捷運看A片！超鎮定聽「啊~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖
夜市攤徵人「以顏值計薪水」！老闆觸法GG了　最重罰150萬
買房「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值較高
史上最衰飯店！金雞母變賠錢貨　他直指問題在「那一根」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

鑿井取水舊旱災？　鄭運鵬：地下水將成重要抗旱水源

王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館　網友：是我也租

駁二倉庫遇惡火「燒到剩骨架」　陳其邁心情不好！全是這原因

防堵中共學術滲透　蘇貞昌：責成相關部會加強防範

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇在立法院台北會館有2房！　中南部立委：沒看過他

張宏陸建議放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍：各縣市反應不一

國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

鑿井取水舊旱災？　鄭運鵬：地下水將成重要抗旱水源

王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館　網友：是我也租

駁二倉庫遇惡火「燒到剩骨架」　陳其邁心情不好！全是這原因

防堵中共學術滲透　蘇貞昌：責成相關部會加強防範

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇在立法院台北會館有2房！　中南部立委：沒看過他

張宏陸建議放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍：各縣市反應不一

國民黨兩公投送案中選會　民進黨轟：江啟臣圖利個人政治生涯

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

宥勝入手300萬德系豪宅！福斯商旅露營車讓他甘心「流浪」10個月

搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

國中會考3／11起報名　5月考試全面使用冷氣試場

一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

政治熱門新聞

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

蔡阿嘎認證「十大正妹」　王定宇一怒為紅「顏」嗆辭中常委

一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了

「我跟顏若芳是房東跟房客」　王定宇發聲：我太太也知道

顏若芳友：房子月租王定宇8000元

王定宇、顏若芳遭爆同居鐵證曝光！　20分鐘巧妙換手直擊

盤點政壇外遇風波　他被抓包後下場曝

王定宇人生谷底她哽咽相挺　妻臉書同框照曝玄機

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒連蘇貞昌都傻眼

王定宇風流情史被挖出！結婚不宴客原因曝

顏若芳：平常跟爸媽住　王定宇分租就像學生宿舍

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

掩飾偷情手法曝光　他北車打卡上工竟非「真相」

ET民調／10大政治領袖排行！侯友宜冠軍　鄭文燦第三、柯文哲第六

更多熱門

相關新聞

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

民進黨評顏若芳表現認真　老同事曝：很常搭她的便車跑行程

針對民進黨新聞部主任兼發言人顏若芳今天遭爆，與已婚同黨立委王定宇同居，民進黨表示，顏若芳平時表現認真負責也深獲肯定；而曾與顏若芳共事多年的青年部主任蔡沐霖也說，順道搭她的便車跑行程是很常有的事。

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇稱「房東、房客關係」　秦慧珠酸：沒人用過！這答案太有才

王定宇在台北會館有2房　中南部立委：沒看過他

王定宇在台北會館有2房　中南部立委：沒看過他

當包租婆分租房間？　顏若芳財產申報名下擁2千萬房產

當包租婆分租房間？　顏若芳財產申報名下擁2千萬房產

王定宇爆同居顏若芳　3年新屋內部曝光...入手價全棟最便宜

王定宇爆同居顏若芳　3年新屋內部曝光...入手價全棟最便宜

關鍵字：

周玉蔻王定宇顏若芳

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面