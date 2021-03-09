王定宇遭跟拍有內幕？　周玉蔻疑：跟新聞台頻道爭奪戰有關

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇爆出同居同黨發言人顏若芳，兩人之間的關係引發外界揣測。對此，資深媒體人周玉蔻在臉力挺王定宇，不相信兩人有不可告人的關係，並懷疑此事跟電視新聞台頻道爭奪戰有關連。

周玉蔻指出，最近有缐電視系統業界，傳言紛紛，說是某狗仔周刊拍了某位綠營明星人物的「照片」，可能可以拿來做奪下某熱門新聞頻道的籌碼；不過，她親口詢問那位首長，該首長則說聽過相關的謠言，更氣呼呼否認再三；周玉蔻強調「我也是相信那位被指遭拍到『照片』的政治人物的。」

周玉蔻也說，某狗仔周刊爭設新聞頻道一副志在必得狀，財源及執照取得，都被議論靠的並非專業，而是狗仔的「威脅」（或勒索）力，這可如何是好？！

周玉蔻提到，蔡總統以降，綠營上上下下都盛傳該狗仔周刊負責人，與民進黨各路人馬交好，結果就出現了王定宇和顏若芳的相關新聞，讓她大「狗仔周刊好強，如果真的拿下新聞頻道，我也不意外」。

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